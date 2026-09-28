RDEco: expertos explicaron qué sectores pueden ganar y perder con el nuevo esquema económico

La competitividad de la economía argentina, el impacto de las desregulaciones y el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) estuvieron en el centro de una nueva Ronda de Economistas. El debate cruzó distintas miradas sobre el programa económico de Javier Milei, que mantiene la reducción de la inflación, la disminución de regulaciones y la baja de costos productivos entre sus objetivos declarados.

“Es como en las cuentas personales o familiares ver si puedo pagar o no la tarjeta de crédito”, explicó Martín Simonetta al vincular el riesgo país con la capacidad de afrontar compromisos financieros. A su juicio, sin embargo, “la cuestión central pasa por la competitividad”, que también depende de los ingresos, los gastos, la productividad y la estructura impositiva.

“Mientras pueda aguantar”, respondió Simonetta al analizar la sustentabilidad del esquema actual. El especialista puso entre las variables relevantes el tipo de cambio, la carga tributaria y los precios de los bienes transables, especialmente cuando se compara el costo argentino con el de otros mercados.

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Qué dejan las desregulaciones

“La teoría de Sturzenegger es que tendrían que bajar los precios y beneficiar al consumidor, pero más que nada generan una renta en el otro eslabón de la cadena”, sostuvo Andrés Asiaín, director del CESO, en +Perfil. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, define entre sus objetivos oficiales reducir cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados y disminuir costos para el sector privado.

“Una menor regulación no necesariamente implica automáticamente una baja de precios”, fue el eje de la crítica de Asiaín. Según su mirada, el efecto puede aparecer primero como una redistribución de ingresos dentro de la cadena productiva antes que como un beneficio directo para el consumidor.

La competencia con la industria asiática

“Por más desregulaciones que haga, bajes salarios, bajes impuestos, no vas a competir nunca con la industria asiática, por una cuestión de escala”, afirmó Asiaín. Su argumento apunta a que algunos sectores industriales enfrentan diferencias estructurales de tamaño, productividad y volumen de producción que no podrían compensarse únicamente mediante una reducción de costos internos.

“Sturzenegger no quiere desregular para ganar esa competencia”, contrapuso Fernando Meaños al describir la lógica oficial. Desde esa perspectiva, la apertura también supone aceptar que determinados bienes puedan importarse si producirlos localmente resulta más caro que adquirirlos en mercados especializados.

El RIGI y el vínculo con la producción local

“El RIGI, ¿cuál es la idea del RIGI? O sea, yo te reduzco costos para que vos vengas a la Argentina a producir algo”, explicó Asiaín. El régimen otorga incentivos y estabilidad a grandes proyectos, aunque su reglamentación también exige un plan de desarrollo de proveedores y un compromiso mínimo del 20% de contrataciones locales de bienes y obras, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad.

“Vos bajás costo y lo que generás es una mayor renta en sectores que se la llevan afuera”, advirtió el economista al plantear que el análisis no debería limitarse al monto invertido. Para Asiaín, también importa cuánto empleo, actividad económica y encadenamiento productivo queda efectivamente dentro del país.

Tecnología y transformación del Estado

“No hay nuevas tecnologías, se cerraron el 50% de los registros, ahora tenés que hacer tres meses de cola, no hay chapa, no hay patente, no hay nada”, sostuvo Roberto Rojas, de la Fundación Blockchain Argentina. Su planteo fue que una política de reducción de estructuras debería avanzar al mismo tiempo que la digitalización y modernización de los servicios públicos.

“Tenés que producir esto acá, tenés que transferir tecnología, tenés que enseñar a los centros universitarios para que esa tecnología no quede ahí”, agregó Rojas sobre las condiciones que, a su criterio, deberían acompañar la llegada de capitales. Para el especialista, atraer inversiones debería estar ligado también a la formación, la investigación y la incorporación de conocimiento en la economía local.