RDC: El Manchester City enfrenta una investigación por 114 cargos financieros

El Manchester City quedó en el centro de una investigación por presuntas irregularidades en el cumplimiento de las normas financieras de la Premier League. Según explicó el corresponsal en Reino Unido Enrique Záttara en Ronda de Corresponsales, el proceso abarca el período comprendido entre 2009 y 2018 y podría derivar en importantes consecuencias deportivas y económicas para el club.

“Se ha comprobado que bajo cuerda las cosas no eran como los números que declaraba el club, el Manchester City”, sostuvo Záttara en +Perfil. Según explicó, el expediente analiza el cumplimiento de reglas relacionadas con la información financiera presentada por la institución, además de cuestiones vinculadas con contratos, remuneraciones y fuentes de ingresos.

Del descuento de puntos a un posible descenso

La incógnita central pasa ahora por las consecuencias que podría afrontar el equipo inglés. “Esta sanción, que todavía no tiene sentencia, podría acarrear una cantidad enorme de problemas”, explicó Záttara.

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Entre los escenarios mencionados por el corresponsal aparecen una quita de puntos y hasta un eventual descenso de categoría. En el escenario de máxima gravedad, señaló, también podría discutirse una expulsión de la Premier League.

Una medida de esas características tendría además un impacto económico considerable. Záttara mencionó una estimación según la cual el Manchester City genera alrededor de 694 millones de libras anuales por su participación en diferentes competiciones. “Podría perder más de 300 millones de libras”, indicó sobre el impacto potencial de un descenso.

El antecedente de la sanción de la UEFA

El caso tiene un antecedente relevante. En 2020, la UEFA excluyó inicialmente al Manchester City durante dos temporadas de sus competiciones europeas y le impuso una multa de 30 millones de euros por infracciones relacionadas con sus normas financieras.

La sanción deportiva fue posteriormente anulada y la multa quedó reducida a 10 millones de euros, por lo que el City pudo continuar participando en las competiciones europeas. Aquel episodio volvió a aparecer durante el análisis por sus similitudes con algunas de las cuestiones económicas que rodean al actual proceso.

Para Záttara, la dimensión del caso adquiere todavía mayor importancia cuando se observa la transformación deportiva que experimentó el club después de su adquisición por capitales de Abu Dhabi. El Manchester City pasó de ocupar un lugar secundario en el fútbol inglés a convertirse en uno de sus equipos dominantes.

¿Qué podría pasar con los títulos?

Las eventuales consecuencias también podrían abrir una discusión sobre los logros obtenidos durante el período analizado. “En caso de sanciones de mayor cuantía, sería la posibilidad de la anulación de sus tres Premier League que son las que entran dentro de este período”, sostuvo Záttara.

El crecimiento deportivo del City durante los últimos años fue extraordinario. “En las últimas quince temporadas” conquistó ocho títulos de Premier League, cuatro FA Cup, siete League Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, enumeró el corresponsal.

Una eventual revisión de los campeonatos tendría, por lo tanto, consecuencias que excederían al propio Manchester City y alcanzarían también a los clubes que compitieron con el equipo durante aquellos años.

“No es una cuestión esencialmente deportiva”

Záttara aclaró además que las acusaciones no están relacionadas con apuestas deportivas. “Lo que se está viendo no es una cuestión esencialmente deportiva”, explicó, y remarcó que la discusión se concentra en la forma en que se realizaron determinadas inversiones y se informaron los recursos económicos.

“Nadie discute los méritos de los jugadores, los méritos de los entrenadores y los méritos que ha hecho el Manchester City, sino una cuestión de inversiones, una cuestión económica”, sostuvo.

El corresponsal también puso el foco en la estructura de propiedad de la institución. El control mayoritario está en manos de capitales vinculados con Abu Dhabi, mientras que la firma estadounidense Silver Lake posee una participación minoritaria dentro del grupo propietario.

La resolución del proceso determinará hasta dónde pueden llegar las consecuencias sobre uno de los clubes que transformó el fútbol inglés durante las últimas dos décadas. Para Záttara, el eje del expediente permanece alejado de lo ocurrido dentro del campo de juego: “Nadie discute los méritos de los jugadores, los méritos de los entrenadores”, sino la manera en que fueron realizadas y declaradas las inversiones.