El museo de George Lucas abre en Los Ángeles: en RDC analizaron la obra que reúne 40.000 piezas de arte

George Lucas está a punto de inaugurar en Los Ángeles un gigantesco museo dedicado al arte narrativo, un proyecto que demandó una inversión de US$1.000 millones y reunirá unas 40.000 piezas. El edificio, ubicado en el sur de la ciudad, fue diseñado con una particular forma que remite a una nave espacial.

El Lucas Museum for Narrative Arts abrirá sus puertas la próxima semana y reunirá parte de la colección de arte de George Lucas y Melody Hobson. En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos Norman Powell detalló las características del proyecto, el precio de las entradas y la magnitud de la obra.

Un museo de US$1.000 millones en Los Ángeles

El nuevo espacio cultural estará ubicado en el sur de Los Ángeles, junto a un gran parque. El proyecto fue diseñado por el reconocido arquitecto chino Ma Yansong y se caracteriza por una estructura de grandes dimensiones y varios pisos.

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La particular arquitectura del edificio es uno de sus principales atractivos. "Tiene la forma de una nave", señaló Powell al describir la construcción que albergará el museo.

La inversión destinada al proyecto alcanza los US$1.000 millones, una cifra que refleja la escala de la iniciativa impulsada por el creador de Star Wars.

40.000 piezas de arte y una gran biblioteca

El museo no estará dedicado exclusivamente al universo de Star Wars, sino que tendrá como eje el concepto de arte narrativo. Allí se exhibirá la colección reunida por Lucas y su esposa, Melody Hobson.

La institución contará con aproximadamente 40.000 piezas de arte, además de una biblioteca. El objetivo será ofrecer un espacio cultural de gran escala alrededor de distintas formas de narración y expresión artística.

Por la magnitud de la colección y las características del edificio, Powell anticipó que "va a ser espectacular no solo el edificio sino también el contenido".

Cuánto costará visitar el museo

A pesar de la magnitud de la inversión, el precio anunciado para el acceso general será de US$25. El proyecto también contempla un beneficio para los habitantes de la zona donde estará emplazado.

Según detalló Powell, los residentes del área podrán ingresar gratuitamente. De esta manera, el museo combinará una propuesta cultural de alcance internacional con un acceso diferencial para la comunidad local.

El proyecto como parte del legado de George Lucas

Durante el diálogo también se planteó la dimensión personal del proyecto para George Lucas, actualmente de 82 años. La creación del museo aparece vinculada a la preservación y exhibición de la colección de arte del cineasta y productor.

El espacio permitirá reunir en una misma institución miles de obras y piezas relacionadas con distintas expresiones del arte narrativo, en una construcción que por su escala se convirtió en una de las grandes obras culturales proyectadas en Los Ángeles.