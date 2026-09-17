RDC: en Brasil denuncian nuevas conexiones entre un juez de la Corte Suprema y el entorno del banquero Vorcaro

La analista, Eleonora Gosman, participó del debate de Ronda de Corresponsales por +Perfil y se refirió a que nuevas revelaciones volvieron a poner bajo la lupa al juez de la Corte Suprema André Mendonça, quien había cuestionado los vínculos de su colega Alexander de Moraes. Además, crece la tensión entre Brasil y Estados Unidos por las acusaciones de intromisión extranjera y las próximas declaraciones de Lula ante la ONU.

“Esta nueva lo compromete a André Mendonça, el juez de la Corte Suprema que justamente había acusado a su colega, Alexander de Moraes, de contactos preocupantes, digamos, con Vorcaro”, planteó Eleonora Gosman.

Según explicó, el dinero habría sido entregado progresivamente desde 2024 y las transferencias se interrumpieron a comienzos de este año: “Resulta que Mendonça recibió un poco más de un millón de dólares de una empresa llamada Cerro Participaciones, en realidad me parece que es un fondo, cuyo dueño se llama Lucas Calas y que fue socio de todos los negocios del banquero Vorcaro”.

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La analista señaló que el organismo vinculado al magistrado decidió cancelar las transferencias cuando tomó conocimiento de la situación. “Justamente se interrumpió, el Instituto de Mendonça, que se llama ITER, decidió interrumpir estas transferencias, no recibirlas más, cuando se entera de lo que pasó con Cerro, o sea, la empresa que hacía las transferencias, exactamente en enero de este año”, resaltó en +Perfil.

Cruces por la supuesta interferencia extranjera

El caso adquiere mayor relevancia porque Mendonça había expuesto previamente cuestionamientos sobre Alexander de Moraes, quien rechaza esas acusaciones y, según la transcripción, calificó las acciones de Mendonça como una interferencia extranjera.

“Bueno, y esto es en general lo nuevo y lo más complicado porque implica, por lo que implica justamente, Mendonça es el juez que sacó a la luz todo lo de Alexander de Moraes, quien además niega que sea verdad, pero no solamente eso, dice que lo que hizo Mendonça fue una interferencia extranjera, directamente”, describió Gosman.

En medio de esa disputa, Mendonça fue recibido con aplausos durante un vuelo entre Brasil y San Pablo: “En un avión, bueno, había vuelos directos todo el tiempo entre Brasil y San Pablo, y en uno de los vuelos estaba Mendonça, y fue muy aplaudido por la gente que estaba en ese vuelo hoy por la mañana, justamente”.