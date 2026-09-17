RDC: por qué las apuestas online cambiaron de función para las empresas en España

Las plataformas de apuestas y mercados de predicción comenzaron a adquirir una función que va más allá del entretenimiento. Algunas pequeñas empresas están utilizando contratos vinculados a eventos futuros como herramientas para cubrir riesgos difíciles de asegurar mediante mecanismos tradicionales.

Marcelo Molina, corresponsal de +Perfil desde España, describió el cambio de tendencia durante su análisis. “Antes las usábamos para divertirnos, para jugar, como una distracción. Ahora últimamente las empresas las han empezado a usar como una alternativa a Wall Street”, explicó.

Las apuestas como cobertura frente a riesgos

Molina señaló que las empresas pueden utilizar estos mercados para protegerse frente a escenarios que afectarían directamente su actividad. “Las empresas evalúan escenarios catastróficos y contrarios a sus posibilidades y a sus necesidades operativas”, sostuvo.

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Como ejemplo, planteó el caso de un productor agrícola que necesita cubrirse frente a una eventual sequía. “Si yo produzco tomates, quiero apostar a ver si va a haber sequía o no. Si hay sequía yo voy a perder mucho y si no hay sequía voy a tener una producción maravillosa”, explicó.

El mecanismo consiste en tomar una posición que genere una ganancia precisamente cuando ocurre el escenario perjudicial para la empresa. “Si pasa algo negativo, no llueve, yo tengo sequía, no puedo pagar los salarios, no tengo buena producción, voy a ganar la apuesta y con eso voy a tener un reaseguro para pagar parte de los costos negativos”, detalló Molina.

Ese tipo de utilización ya comenzó a observarse entre pequeñas compañías estadounidenses para cubrir riesgos regulatorios, comerciales o climáticos poco habituales. Para Molina, una de las ventajas es que “son mucho más sencillas y más fáciles que ir a contratar un seguro tradicional a una compañía de seguros”.

Eventos que un seguro tradicional difícilmente cubriría

El periodista destacó que estas plataformas permiten crear mercados sobre acontecimientos muy específicos. “Es difícil que una compañía de seguros asegure cosas absolutamente extravagantes, como puede ser si va a llover, no va a llover, si va a hacer frío o no va a hacer frío”, señaló.

La flexibilidad es otro de los atractivos que mencionó. “No hay burocracia, son más baratos, hay mucha gente jugando, son libres, yo me puedo retirar en cualquier momento”, explicó sobre operaciones en las que los participantes pueden comprar y vender posiciones antes de que se resuelva el evento.

España bloqueó a Kalshi y Polymarket

Molina identificó a Kalshi y Polymarket entre las plataformas que lideran este fenómeno. “Básicamente son dos las que están haciendo punta con este tema, una es Kalshi y la otra es Polymarket”, sostuvo.

En España, sin embargo, ambas quedaron bajo investigación de la Dirección General de Ordenación del Juego. “Por ejemplo, en España está prohibida”, señaló Molina al mencionar Polymarket, aunque la medida oficial alcanza también a Kalshi: las autoridades ordenaron bloquear cautelarmente las dos páginas por no contar con habilitación para operar.

Mercados que también buscan anticipar el futuro

Otra función de estas plataformas es utilizar el dinero apostado como indicador de expectativas. “Se usan también como si fueran encuestadoras y para construir lo que es una opinión verificada, una opinión especializada más creíble que la de una encuestadora”, afirmó Molina.

La lógica, según explicó, se basa en que el participante tiene un incentivo económico para separar sus preferencias personales de lo que considera más probable. “Lo que dicen es que cuando la gente arriesga su dinero, no miente”, señaló.

Molina destacó además la diversidad de quienes participan en esos mercados. “Participa un ingeniero, participa un empleado de la construcción, participa un estudiante, participa un chico de 18 años y participa un jubilado de 80”, enumeró al explicar por qué estas plataformas buscan convertirse también en una herramienta para medir expectativas colectivas.