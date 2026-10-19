RDC: Pedro Sánchez convirtió su declaración de amor a Begoña Gómez en la gran imagen de su campaña

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, encabezó un acto multitudinario en el sur de Madrid que combinó gestos personales, música y mensajes políticos para reforzar su candidatura. La convocatoria tuvo un marcado tono emocional y puso el foco en la imagen del mandatario, más que en la presentación de propuestas concretas.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó la estrategia de Sánchez, la repercusión de su declaración pública de amor a su esposa, Begoña Gómez, y el escenario electoral español, donde Vox gana terreno en medio del retroceso de la izquierda.

Pedro Sánchez apeló a la emoción para reforzar su candidatura

Molina describió la convocatoria como “un acto muy distinto porque, básicamente, casi no se habló tanto de propuestas, pero fue un acto muy emocional”.

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Uno de los momentos más comentados fue la declaración pública de amor del mandatario a su esposa, Begoña Gómez, en medio de las controversias que lo rodean. Según Molina, “fue la gran noticia del fin de semana, la gran imagen”, un episodio que tuvo una amplia repercusión en los medios y las redes sociales.

La campaña socialista también despertó comparaciones con la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner en 2011, por la coincidencia con el lema La fuerza del amor. Para el periodista, la imagen de Sánchez buscó transmitir un contraste con los difíciles meses anteriores: “Claramente la imagen es una imagen triunfal”.

En la vereda opuesta, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, presentó su propuesta de un pacto con España, con medidas como la construcción de un millón de viviendas, el ordenamiento de la inmigración y la defensa de la soberanía nacional.

Encuestas en España: Vox capitaliza la caída de la izquierda

Las proyecciones electorales muestran un escenario favorable para la derecha, con un crecimiento de Vox que supera la evolución del Partido Popular. Molina resumió la tendencia: “El principal beneficiado de la caída de la izquierda es la ultraderecha de Vox”.

Y agregó: “Los votos no están yendo para el Partido Popular, están yendo directamente, trasvasando a la ultraderecha”. Según los datos mencionados durante el análisis, Vox se acerca al 20% de intención de voto, mientras que el PSOE se ubicaría en torno al 25%.

En el Senado, los acuerdos entre el Partido Socialista y fuerzas de izquierda buscan evitar una mayoría absoluta de la derecha. En paralelo, Vox propuso al PP concurrir con una lista conjunta, una posibilidad que podría reforzar su representación parlamentaria.

Molina sintetizó el desafío del Partido Popular frente a su socio potencial: “Está ganando en mayoría, pero no crece”, mientras Vox capitaliza el descontento y amplía su respaldo electoral.