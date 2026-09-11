En RDC audios de policías vinculados a Marine Le Pen reavivan la polémica sobre la extrema derecha

Una investigación periodística volvió a poner bajo la lupa a Agrupación Nacional (RN), el partido de extrema derecha liderado por Marine Le Pen, luego de que se difundieran horas de conversaciones de un jefe de la policía municipal de Carcasona, también militante de esa fuerza. El episodio ocurre en plena campaña hacia las próximas elecciones presidenciales francesas.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Juan Luis Francia explicó que la difusión de los audios se produce mientras RN atraviesa divisiones internas y enfrenta cuestionamientos por algunas de sus propuestas. “Nuevamente se ha conocido por una investigación periodística que ha divulgado unos audios donde se registran horas y horas de conversaciones de un jefe de la policía”, explicó. “A RN, a Agrupación Nacional, no le está yendo bien: hay divisiones internas, hay propuestas estrambóticas como esta de prohibir el velo a las mujeres musulmanas, y ahora esto”, sostuvo.

Los antecedentes de la extrema derecha francesa

Según Juan Luis Francia, la difusión de los audios contradice el intento de Marine Le Pen de presentar a su partido como una fuerza política normalizada y alejada de sus antecedentes históricos. “Marine Le Pen ha hecho un esfuerzo, hay que decirlo, desde el punto de vista discursivo, de tratar de normalizar su partido, que tiene un pasado bastante oscuro”, afirmó.

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El periodista recordó los vínculos históricos de algunos fundadores de RN con el colaboracionismo nazi y las acusaciones contra Jean-Marie Le Pen durante la guerra de Argelia. En ese contexto, consideró que las expresiones registradas en los audios no constituyen un hecho aislado.

“Esto, digo, es algo recurrente”, señaló, al describir comentarios contra musulmanes y homosexuales, además de expresiones favorables a un golpe de Estado e incluso a una eventual invasión rusa para expulsar a inmigrantes. Juan Luis Francia también destacó la cercanía del policía involucrado con dirigentes de RN y su posterior suspensión.

“Son muchos eventos que se van sumando, y este es otro más”, explicó. Y sintetizó su interpretación sobre el fenómeno: “No es algo excepcional, para nada. Es algo, podemos decir, que está enquistado”.

Los vínculos con la extrema derecha europea

Juan Luis Francia sostuvo que RN intenta tomar distancia de otros movimientos europeos de extrema derecha, aunque mantiene conexiones políticas y discursivas. “Exacto, intentan tomar distancia, a pesar de que, de manera subterránea, hay muchas conexiones, hay muchas conexiones”, afirmó.

Para el periodista, la polémica vuelve a evidenciar las tensiones entre la estrategia de moderación pública de Marine Le Pen y los sectores radicalizados que continúan orbitando alrededor de su fuerza política.