RDEco: el desempleo ya llega al 9% en el conurbano y advierten por una posible explosión social

El aumento del desempleo aparece como uno de los principales factores de preocupación para los argentinos de cara a 2027. Horacio Fazio advirtió que el deterioro del mercado laboral podría tener consecuencias que excedan el plano económico, especialmente en sectores más vulnerables.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Fazio analizó la evolución del empleo y su impacto social, mientras que Ezequiel Vega y Fernando Álvarez de Celis abordaron la relación entre el mercado laboral, el riesgo país, los alquileres y el endeudamiento de las familias.

El aumento del desempleo y el riesgo de conflicto social

“Este gobierno asumió con una tasa de desocupación por debajo del 6%, 5,7% de desocupación en el último trimestre de 2023 y la última estimación que tenemos de desocupación llega casi al 8%”, señaló Horacio Fazio.

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El impacto es todavía mayor en el conurbano bonaerense. “El desempleo que se amplía es bastante mayor en zonas delicadas como el conurbano bonaerense, donde ya llega al 9%”, explicó. Y advirtió: “Esto es una bomba de explosión social a mediano plazo”.

Para Horacio Fazio, el trabajo cumple una función que va mucho más allá del ingreso económico: “El empleo, el trabajo, es la forma de relacionarnos que tenemos con la sociedad”.

Riesgo país, empleo y elecciones

Ezequiel Vega sostuvo que los mercados también siguen con atención la evolución del empleo y sus posibles consecuencias políticas. “El mercado sí se preocupa por el tema del desempleo, pero más preocupado está qué sucede si realmente no responde el plano laboral y realmente sea un cambio de gobierno”, explicó.

El analista vinculó esa incertidumbre con la evolución del riesgo país y recordó antecedentes de la Argentina. “Este aumento del desempleo y un modelo de apertura indiscriminada con un tipo de cambio que parece como si estuviera fijo”, planteó al comparar el escenario actual con otros períodos históricos.

Alquileres, deuda y crédito familiar

El deterioro de los ingresos también repercute sobre el acceso a la vivienda. Fernando Álvarez de Celis explicó que una proporción significativa de los inquilinos debe recurrir al ahorro o al endeudamiento para afrontar el alquiler.

“Casi el 60% de los inquilinos tiene o que desahorrar o que endeudarse para poder pagar el alquiler”, afirmó. Además, señaló que el alquiler ya representa más del 35% de los ingresos en promedio y supera el 50% entre jóvenes de 25 a 35 años. Sobre los créditos hipotecarios, agregó: “Hoy ante el alquiler hay una presión muy fuerte y una demanda”.

Horacio Fazio, en tanto, pidió analizar el crédito junto con el endeudamiento. “No es para todos”, aclaró, y remarcó: “El problema del endeudamiento yo creo que condiciona absolutamente todo tipo de decisión”.

Según el economista, existen unos 20 millones de argentinos endeudados y alrededor de 6 millones presentan algún grado de morosidad. “No podemos analizar el problema en los términos tradicionales del banco acreedor y el cliente deudor”, sostuvo.

Finalmente, Horacio Fazio reclamó una mayor intervención estatal: “El gobierno no puede decir que solo es un problema entre privados” y debe avanzar, entre otras medidas, en “mejorar las condiciones de negociación, condiciones de acuerdo, transparentando información”.