Corte Suprema de Brasil: en RDC explicaron la disputa entre Alexandre de Moraes y otros magistrados

La Corte Suprema de Brasil atraviesa una crisis interna que, según la periodista Eleonora Gosman, puede tener consecuencias sobre la confianza de la población en la Justicia y sobre el escenario político del país. Desde Brasil, Gosman analizó el enfrentamiento entre Alexandre de Moraes y otros integrantes del máximo tribunal.

La disputa interna también quedó atravesada por los vínculos entre algunos magistrados y un banquero investigado. En Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista repasó los episodios que elevaron la tensión dentro de la Corte y las sospechas que rodean a sus integrantes.

La pelea dentro de la Corte Suprema de Brasil

“Esta es la primera vez en que esta guerra dentro del tribunal adquiere las dimensiones que tiene”, sostuvo Gosman al referirse a la disputa entre los magistrados.

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La periodista recordó además el fuerte enfrentamiento político de Moraes con el bolsonarismo: “Hay que recordar que Moraes es antibolsonarista a muerte”. En ese contexto, mencionó antecedentes que elevaron la tensión alrededor del juez, incluido un episodio en el que un individuo fue encontrado frente al Ministerio de Ciencia, en las inmediaciones de la Plaza de los Tres Poderes, y que generó sospechas sobre un posible ataque contra Moraes.

Para Gosman, la crisis institucional no queda limitada a las diferencias entre los integrantes de la Corte. “Un tribunal como una Corte Suprema que está en crisis pierde prestigio en la población, la población empieza a desconfiar de esto, y esa desconfianza tiene consecuencias políticas claras”, explicó.

La periodista también citó la preocupación expresada por el presidente de la Corte, Fanchin, frente al deterioro de la imagen institucional: “Por favor, tengamos un poco de cuidado porque estamos, de alguna manera, atacando a la Corte como su totalidad”.

Moraes, un banquero y las sospechas sobre los vínculos

Otro de los ejes señalados por Gosman es la relación entre Alexandre de Moraes y un banquero que aparece vinculado a la investigación. Según explicó, “este banquero parece que tuvo diálogos con el magistrado Moraes” y en uno de esos intercambios le habría preguntado si debía abandonar el país para evitar ser detenido.

Sin embargo, Gosman aclaró que no existe registro de la respuesta del magistrado: “No se sabe lo que le dijo, lo que le respondió Moraes, no está grabado lo que le respondió Moraes, esta es la realidad”.

La periodista señaló que el tono del intercambio alimentó las sospechas sobre una relación previa entre ambos: “Se presupone por la forma en que él habló de Moraes, que en un tono muy amistoso, que tenían una relación amistosa”.

Pero el dato que, según Gosman, complejiza aún más el caso es que el juez Mendoza, señalado como quien impulsó la investigación, también habría mantenido un encuentro con el banquero. “Esto se sabe recién ahora”, remarcó.