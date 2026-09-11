RDC: el caso 'Dark Horse' vuelve al centro de la campaña presidencial de Brasil y complica a Flávio Bolsonaro

La película Dark Horse, vinculada al entorno de Bolsonaro, finalmente no se estrenará como estaba previsto. Sin embargo, el foco de atención está puesto en la investigación que involucra a Flávio Bolsonaro, candidato presidencial opositor a Lula, y que volvió a cobrar relevancia en plena campaña electoral.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista Eleonora Gosman explicó que el expediente había quedado frenado y que su reaparición se produjo luego de un conflicto en la Corte Suprema brasileña. “No es tanto la película en sí, como lo que tuvo que ver con Flávio Bolsonaro, que casualmente es nada menos que el candidato presidencial que se opone a Lula”, señaló.

La investigación que vuelve a escena

Eleonora Gosman detalló que el expediente estaba en manos del juez Mendoza y que, tras una decisión del presidente de la Corte Suprema, se ordenó exhibir en 24 horas todo lo investigado, lo que habría terminado con el secreto de las actuaciones. “Se pierde el sigilo, el secreto de todo lo que se investigó. Y ahí entonces es que empieza a surgir de nuevo el tema”, afirmó.

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La investigación apunta contra Flávio Bolsonaro por presuntos delitos financieros y de corrupción. “En esa investigación de este conflicto, lo acusan de lavado de dinero, lo acusan de evasión fiscal, lo acusan de corrupción y otros delitos conexos”, sostuvo la periodista.

El expediente también habría revelado conversaciones relacionadas con el financiamiento de Dark Horse. Eleonora Gosman indicó que Flávio Bolsonaro se habría reunido con un empresario para solicitar fondos destinados a la producción de la película.

“Bolsonaro, Flávio, estuvo reunido con Borjara y le pidió 26 millones de dólares para financiar la película”, explicó. Según agregó, finalmente recibió 13,2 millones de dólares, aproximadamente la mitad de lo solicitado.

Un giro en la política brasileña

Para Eleonora Gosman, el momento en que reaparece la investigación no es un dato menor y puede estar relacionado con un cambio en el escenario político brasileño. “Hasta ahora venía todo lo de la Corte Suprema atacando, digamos, básicamente a Alexander de Moraes”, señaló, en referencia al magistrado que intervino contra Jair Bolsonaro.

Sin embargo, la situación habría tomado otro rumbo. “Y de buenas a primeras, eso se da vuelta”, afirmó Eleonora Gosman, quien interpretó el giro como una señal de una transformación más amplia. “Esto tiene mucho que ver con un cambio en la situación política del Brasil”, concluyó la periodista, en referencia al impacto que la reapertura del caso puede tener durante la campaña electoral.