En RDI se habló sobre las denuncias de operativos policiales en los barrios populares: “Es como una tortura psicológica”

El periodista y comunicador popular de la Villa 21-24, Nelson Santacruz, estuvo en el debate de Ronda de Investigación (RDI) por la pantalla de +Perfil y describió operativos policiales en distintos barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires y advirtió sobre el impacto psicológico, la persecución a trabajadores informales y el abandono de obras públicas.

Nelson Santacruz relató el impacto que tienen los operativos policiales realizados en barrios populares porteños. “Me parece que viene a sintetizar muy bien lo que sucede en la salud mental de los vecinos de las villas porteñas, porque realmente es ya, más que una persecución, es como una tortura psicológica que hacen con la población que vivimos dentro de nuestros barrios, nuestras comunidades, nuestros pasillos”, planteó.

Según su relato, el fenómeno comenzó con los operativos denominados “Tormenta Negra” y se repite periódicamente: “No me animaría, día y medio me animaría a decir, ayer como pasó la primera vez cuando fue grave, digamos, porque realmente para nosotros la tormenta nunca terminó, el operativo Tormenta Negra, porque desde la primera vez a la fecha viene sucediendo todo el tiempo”.

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Santacruz también cuestionó los resultados de los procedimientos y mencionó diferencias en las cifras de personas detenidas. “El Ministerio Público de Defensa dijo que hay más o menos 14 detenidos, el Gobierno dice que 17, entonces oscila entre 12 y 17 detenidos, pero que después a la brevedad son soltados”, resaltó.

Operativos policiales y economía informal

El periodista sostuvo que los procedimientos afectan actividades económicas habituales dentro de los barrios populares y describió un despliegue de numerosos efectivos: “Un patrón común es que se agrupan de a muchos, estoy hablando cientos de efectivos de la policía y espacios públicos y funcionarios sueltos que no tienen ninguna identificación y andan con libretas”.

Según Santacruz, los operativos también impactan sobre comercios y trabajadores informales. “Entonces vienen y atacan nuestra economía informal también de esa manera, porque después nosotros no podemos ir a comprar a un shopping y está costando cada vez más ir a comprar a un supermercado”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El comunicador también cuestionó la presencia de agentes de organismos vinculados a migraciones: “Es algo que está construyéndose y empiezan a mandar también a personal de migraciones a estigmatizarnos, a fiscalizarnos, a ver de dónde somos, para dónde vamos, qué vamos haciendo. Es un paso a paso”.

Otro de los ejes de su testimonio fue el rol de organismos públicos y de la Justicia. Santacruz afirmó que existen instituciones que intentan acompañar a los vecinos, pero consideró insuficiente su capacidad de intervención. “Hay instituciones como el Ministerio de Público y Defensa que están intentando hacer este tipo de llamadas de atención, intervenir, los curas villeros también. Hay instituciones, los docentes, o sea, pero judicialmente estamos abandonados”, expresó.

Sobre el accionar policial, describió una situación que, según su percepción, genera temor entre los vecinos: “Eso es lo que también daña mucho a la psiquis de quien está acá, porque vemos que lo disfrutan, vemos que hay una impunidad y que vos no podés hacer nada sobre eso”.

También relató situaciones protagonizadas por personas en situación de calle durante los procedimientos y cuestionó la ausencia de dispositivos sociales: “No vemos a alguien que sepa trabajar o abordar en términos sociales”.

La denuncia sobre la obra pública en las villas

Santacruz también habló sobre el deterioro de la infraestructura y las obras públicas pendientes en los barrios populares. “Después, las villas están totalmente abandonadas en términos de la situación de riesgo eléctrico, lo que decís vos de los desastres pluviales, lo del agua potable, no hay obra, no está avanzando nada, es un abandono total en ese sentido también”, aseveró.

En relación con la Villa 21-24, estimó que viven allí entre 80.000 y 100.000 personas y sostuvo que existen graves problemas de infraestructura: “Entonces, imagínate que vivimos en una situación donde, encima, lo que sucede es que, para mí, el gobierno de la ciudad lo que demuestra con este tipo de avasallamiento y de que prohíben la entrada de materiales, de construcción y todo, es su propia negligencia”.

Para Santacruz, la discusión sobre las villas también está vinculada con el crecimiento poblacional y las dificultades habitacionales: “La pobreza sigue creciendo, la gente sigue entrando para alquilar dentro de las villas y no necesariamente son nacidos en los barrios populares”.