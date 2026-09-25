En RDI se presentó la pauta oficial detrás de La Derecha Diario y los gobiernos que le asignaron publicidad

Durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, la especialista en datos, Sol Clemente, analizó la investigación sobre la publicidad oficial recibida por La Derecha Diario y Madero Media Group, y explicó qué gobiernos contrataron espacios publicitarios y qué ocurre con los fondos de YPF y Banco Nación.

La investigación de Chequeado publicada el 24 de septiembre de 2026 identificó fondos públicos destinados a Madero Media Group, empresa vinculada a La Derecha Diario, provenientes de gobiernos de distintos signos políticos. Entre los casos documentados aparecen Córdoba, Tucumán, la Ciudad de Buenos Aires y el municipio de Rosario.

Sol Clemente comenzó por explicar el origen del medio y su relación con Fernando Cerimedo: “La realidad es que detrás de La Derecha Diario hay una empresa llamada Madero Media Group, que es justamente la empresa de Fernando Cerimedo”.

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Sobre la misma línea, señaló una contradicción con el discurso que históricamente sostuvo el medio: “Una investigación de Chequeado lo que dice es, mira, la verdad es que sí, había una pauta oficial detrás de lo que tiene que ver con La Derecha Diario”. Según la investigación, Madero Media Group recibió al menos $32 millones de cuatro gobiernos entre 2024 y 2026.

Clemente destacó que los aportes no provinieron de un único espacio político. “No importa el gobierno si es de derecha, izquierda, peronista, macrista, sino que gran parte pone plata para aparecer en La Derecha Diario”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Córdoba, Tucumán, CABA y Rosario

Entre los casos mencionados por Clemente aparece Córdoba: “Por ejemplo, entre los que pusieron plata está el gobierno de Córdoba, es decir, de Martín Llaryora, que puso casi 14 millones de pesos”.

Sobre las explicaciones oficiales, Clemente señaló que, “desde Córdoba dijeron que compramos publicidad para promover Córdoba como a muchos medios del país, nos interesan las audiencias, no la orientación ideológica de los medios”.

YPF y Banco Nación: la información que no aparece

Otro punto de la investigación está relacionado con los banners de YPF y Banco Nación. Chequeado confirmó la presencia de publicidad de ambas entidades, aunque no pudo determinar cuánto dinero recibió Madero Media Group por esos espacios.

En este sentido, Clemente explicó: “YPF y el Banco Nación son dos personas, dos entidades que ponen dinero”. Asimismo, remarcó la dificultad para conocer los montos. “YPF, ninguna de las dos entidades están entregando información sobre, oficialmente, cuánto dinero están poniendo en pauta oficial”, detalló.

Además, señaló: “La realidad es que si vos entrás y están los banners. Que no digo que esté mal, pero también es entender el concepto de lo que pasa por detrás”.