RDI: Cómo es la relación “tóxica” que tuvieron Argentina y Estados Unidos con respecto a las Islas Malvinas

La relación entre Argentina y Estados Unidos estuvo marcada por tensiones y decisiones diplomáticas que influyeron en la disputa por las Islas Malvinas. Durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista, Nicolás Lucca, repasó los principales episodios que, según explicó, muestran las contradicciones de Estados Unidosfrente al reclamo argentino de soberanía.

“Tenemos que hablar de la relación tóxica que hemos tenido con Estados Unidos, el tercero en discordia en nuestro vínculo con el Reino Unido”, planteó Nicolás Lucca al introducir el tema.

Malvinas: el bombardeo estadounidense de 1831

Lucca se remontó a 1831, cuando la Confederación Argentina estaba bajo la representación de Juan Manuel de Rosas en las relaciones exteriores. En ese período, un buque estadounidense intervino en las islas, donde existía un asentamiento vinculado con los esfuerzos de Argentina por ocupar y explotar el territorio.

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El periodista explicó que las tensiones surgieron por la presencia de pesqueros estadounidenses y derivaron en el ataque del buque Lexington contra Puerto Nuevo, dos años antes de la llegada británica de 1833. “En un momento Lexington hizo pomada a Puerto Nuevo, lo bombardeó en 1831, esto es 2 años antes, 2 años antes de 1833 cuando llegan los ingleses y se encuentran un lugar y claro, no había nadie”, relató.

Según su reconstrucción, Argentina reclamó entonces una intervención de Estados Unidos, apelando a la doctrina Monroe, sintetizada en la consigna “América para los americanos”. “Estados Unidos se negó porque tenemos el temita de Lexington, no lo resolvimos y ustedes nos dejaron, jugó para Inglaterra”, sostuvo Lucca en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Los reclamos argentinos y la posición de Estados Unidos

Décadas después, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en 1947, volvió a poner en discusión los compromisos estadounidenses con la defensa regional. “En el TIAR Estados Unidos dice que todo bien y que sí, que sí, eran los que querían llevar a cabo ese tratado, lo vamos a cumplir, nadie se mete con América”, recordó.

Sin embargo, al referirse a Malvinas y Belice, señaló que Estados Unidos consideraba que se trataba de situaciones particulares porque las disputas territoriales eran anteriores a la entrada en vigor del acuerdo. “Bueno, qué hacemos con Malvinas y con Belice. No, esa es una zona gris porque estaba en disputa antes de que entre este tratado en vigencia, o sea, siempre es para el otro lado, nunca para este lado”, afirmó.