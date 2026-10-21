El ensayista y analista político, Alejandro Katz, pasó por Ronda de Investigación y reflexionó sobre el resentimiento como emoción dominante, las protestas en Francia, la crisis de las democracias liberales y el rumbo del gobierno de Javier Milei.

La doctora en Letras, Victoria Liendo, aseveró que "Francia te kirchneriza, te hace sentir ese resentimiento que decís 'bueno, voy romper todo, voy a quemar París'". Ante estos comentarios Alejandro Katz señaló: “Me sorprendió mucho cuando escuché esa última parte de su intervención, que es, el resentimiento se explica porque lo que no quiero es que pongas tu bote en mi cabeza, eso me sorprendió mucho”. Y agregó: “Esto último me resulta revelador de un inconsciente que opera más allá de las palabras con las que se quiere transmitir”.

Resentimiento y desigualdad: una emoción que atraviesa a toda la sociedad

Para Katz, la búsqueda de igualdad no debe interpretarse únicamente como una reacción de los sectores desfavorecidos frente a quienes concentran el poder. “Hay una discusión importante acerca de una cultura política o una sensibilidad política argentina que se funda en una asunción de igualdad interclase”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

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En ese sentido, planteó: “La pretensión de querer construir igualdad en relación con ellos (los que están efectivamente arriba), una igualdad de reconocimiento, parece que se vive como resentimiento”.

Sin embargo, advirtió que el fenómeno no se limita a los sectores populares. “No es solo un resentimiento de los de abajo respecto de los de arriba, es el resentimiento como emoción organizadora compartida por distintos actores sociales”, afirmó.

Al describir el escenario argentino desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, agregó: “Los ricos están resentidos con una sociedad que no los reconoce como ellos querrían ser reconocidos”.

Y precisó: “Los ricos están resentidos por los impuestos que se les cobran y que creen que son un expolio. No son los únicos resentidos, hay muchos resentimientos que están circulando en la sociedad”.

Francia y la crisis del proyecto de la modernidad

Al analizar las protestas francesas, Katz consideró que el conflicto excede las discusiones sobre la distribución de los recursos económicos. “Lo que están poniendo en cuestión actores como los que dominan la escena política, no es solamente lo que está poniendo en cuestión, no es solamente una cuestión de distribución material de la riqueza disponible, sino que es un cuestionamiento de la distribución imaginaria de los modos de vida posibles”, sostuvo.

El analista fue más allá y planteó: “Yo creo que lo que estamos viendo es un intento de reversión del proyecto de la modernidad”.

Sobre Francia, identificó factores generacionales, dificultades de integración de las nuevas generaciones de origen inmigrante y una tradición de movilización política. Sin embargo, consideró que el problema central es más profundo: “Esas dimensiones son las que expresan la fatiga de una idea de sociedad que ha sido muy exitosa, que no está en condiciones de renovarse para seguir siéndolo y ante la cual no hay alternativas que sean satisfactorias para las mayorías”.

La pendularidad argentina y los proyectos políticos enfrentados

Katz también vinculó los problemas estructurales de Argentina con la tendencia de los gobiernos a revertir las políticas de sus antecesores. “Argentina tiene una larga tradición de pendularidad”, afirmó. Y relacionó ese comportamiento con el desempeño económico del país: “Y en buena medida ese mal desempeño tiene que ver con esta pendularidad, con este deshacer cíclicamente lo que se hizo en el periodo anterior”.

A diferencia de Argentina, explicó, las democracias liberales europeas de la posguerra se desenvolvieron durante décadas dentro de un marco de diferencias políticas más acotadas. “Esto ya no es la articulación de matices dentro de un mismo proyecto, sino que se trata de proyectos radicalmente diferentes con conductas políticas semejantes”, señaló.

Las protestas populares y los límites de la movilización

Al evaluar las manifestaciones en Francia y otros movimientos sociales de las últimas décadas, Katz advirtió que la movilización callejera no garantiza transformaciones concretas. “Y lo que queda claro de ese estudio es que estamos en presencia de revueltas improducentes e improductivas, que se agotan en sí mismas”, sostuvo al referirse a investigaciones sobre protestas ocurridas durante los primeros veinte años del siglo XXI.

Para el analista, el desafío consiste en convertir el malestar social en propuestas y acción política organizada. En ese sentido, planteó: “La revuelta expresa insatisfacción, pero no trae ideas, y el cambio exige ideas y actores, no sólo fastidio”.