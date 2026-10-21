RDI: un informe reveló que el 72% de las personas de entre 18 y 39 años se queda sin ingresos antes del día 20 del mes

Durante su columna en Ronda de Investigación (RDI) por la pantalla de +Perfil, la periodista, Sol Clemente, analizó el informe de la consultora Centrix sobre las dificultades económicas de los argentinos y cuestionó la reacción de Javier Milei ante los datos.

Clemente explicó los resultados del relevamiento, que indican que el 72% de las personas de entre 18 y 39 años se queda sin dinero antes de finalizar el mes, y describió cómo los hogares intentan sostener sus gastos cotidianos. “El informe de esta consultora se llamaba la generación del día 20, el 72% de los menores de 40 años se queda sin ingresos antes del fin del mes”, explicó.

La periodista se refirió a los dichos de Javier Milei, quien cuestionó cómo pueden vivir quienes aseguran quedarse sin plata el día 20. Frente a ese planteo, señaló: “Claramente siguen comiendo y siguen bebiendo porque hay otras maneras obviamente de continuar con tu vida”.

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Endeudamiento y gastos básicos: cómo sobreviven las familias

Clemente detalló que la falta de dinero lleva a muchas personas a recurrir a préstamos, familiares y otras alternativas para cubrir sus necesidades. “Por ejemplo pidiendo prestado al banco, pero también pidiéndole prestado a un familiar”, sostuvo.

También advirtió sobre las consecuencias de recurrir a mecanismos informales de financiamiento: “Hay muchas maneras finalmente de cómo la gente se la rebusca para llegar a fin de mes”.

En relación con el endeudamiento y la morosidad, Clemente explicó que muchas personas solicitan créditos para afrontar necesidades cotidianas: “Bueno es para cubrir gastos básicos es decir alimentos, salud y después hay otro porcentaje que es para cubrir tarifas y servicios”.

Pluriempleo: más horas de trabajo para llegar a fin de mes

La periodista también puso el foco en las estrategias que adoptan los trabajadores para compensar la pérdida de poder adquisitivo. “Escuché muchísimos de todas las provincias hay de distintas edades personas que trabajan dentro de la medicina y que me contaron que salen a hacer Uber después”, relató en +Perfil.

Además, mencionó el crecimiento de pequeños emprendimientos como una alternativa para sumar ingresos: “Personas que están vendiendo mucho por Instagram por ejemplo para el Día de la Madre, se abrieron emprendimientos de comida, de desayunos”.

Clemente describió jornadas laborales extensas y la incorporación de nuevas actividades: “Muchas personas también agregando sábados, domingos”.