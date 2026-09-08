RDI: Por qué “en Argentina no hay un número unificado de la cantidad de prófugos que hay”

En Argentina no existe una cifra oficial unificada sobre la cantidad de personas con pedido de captura. Tras su participación en Ronda de Investigación por +Perfil, la especialista en datos, Sol Clemente, reconstruyó los principales registros y explicó las dificultades para determinar cuántos prófugos son buscados actualmente por la Justicia.

Sol Clemente explicó el problema a partir de una investigación que reconstruyó diferentes registros y estimaciones oficiales. “En Argentina no hay un número unificado de la cantidad de prófugos que hay actualmente”, planteó.

La periodista detalló que existe la Secretaría de Captura de Prófugos (SECAP), organismo que funciona desde noviembre de 2020 y que interviene cuando un fiscal o un juez solicita su participación: “Esto lo que hace es poner en funcionamiento, obviamente buscar a los prófugos, los pedidos de captura, pero solamente cuando un fiscal o un juez te lo pide”.

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Por esa razón, Clemente aclaró que los números de la SECAP no representan el universo total de personas buscadas. “Es decir, que no es que está persiguiendo ni buscando a todos los prófugos que hay en Argentina, sino que es un número muy reducido”, resaltó.

Las diferentes cifras sobre los pedidos de captura

La periodista también explicó que existen programas específicos mediante los cuales el Ministerio de Seguridad ofrece recompensas para localizar a determinadas personas: “Pero el programa solamente, hay 57 prófugos por los que ofrecen un dinero”.

Al analizar esos casos, Clemente encontró que los delitos por los que son buscados incluyen principalmente abuso sexual, narcotráfico y homicidio. “De estos 57 prófugos, fui entrando a ver cuáles eran los delitos, la mayoría tienen que ver con abuso sexual, narcotráfico u homicidio”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Sin embargo, el problema central es que una gran cantidad de personas buscadas no aparece necesariamente en esos listados públicos: “Pero después del todo el resto están por ahí dando vueltas y la realidad es que preocupa que no haya un mecanismo certero para saber”.

El problema de los registros que no se actualizan

Uno de los principales inconvenientes señalados por Clemente es que una persona puede ser encontrada y, pese a eso, continuar apareciendo en algún registro si la información no es actualizada correctamente. “No hay una baja. Exactamente, no hay algo unificado en lo que se pueda verificar que es un problema”, mencionó.

La periodista explicó cómo puede producirse esa situación: “Claro, no avisás, en ninguna plataforma se baja ese dato para que del otro lado sepan que ya no se lo está buscando”.

Para Clemente, esta falta de coordinación constituye uno de los problemas que conocen quienes trabajan cotidianamente dentro del sistema penal. “Y que dentro del Ministerio de Justicia, dentro de las personas que trabajan en el sistema penal, siempre lo están diciendo”, manifestó.

Y agregó: “O sea que bueno, obviamente, a ese tipo de fiscales que están laburando día a día con esto, no se los escucha tanto como en otras causas que son más mediáticas”.