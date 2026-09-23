Horacio Convertini en RDEsc: boxeo, violencia y novela negra en La exactitud del dolor

El boxeo y la literatura negra se encuentran en La exactitud del dolor, la nueva novela del periodista y escritor Horacio Convertini. Durante una entrevista con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores, el autor repasó los recuerdos de su infancia en Pompeya que alimentaron la historia y explicó cómo terminó convirtiéndose, casi sin proponérselo, en un escritor identificado con el género policial.

“Vi mucho boxeo, nací y crecí en un barrio que es Pompeya, que es un barrio que respiraba boxeo cuando yo era chico”, recordó Convertini en +Perfil. Aunque nunca practicó el deporte, ese mundo formó parte de su vida cotidiana y permaneció en su imaginario hasta convertirse en material literario.

Pompeya y los recuerdos alrededor del ring

“Tenía un gimnasio de boxeo y había boxeo amateur todos los viernes y solíamos ir a ver”, contó sobre el club Unidos de Pompeya, del que era socio durante su infancia. Allí pudo observar de cerca una actividad que ocupaba un lugar importante dentro de la identidad del barrio.

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También recordó nombres como Alfredo Prada y Horacio Accavallo, dos figuras relevantes del boxeo argentino. “Eran boxeadores que luego tenían algún tipo de destaque internacional peleando o entrenando en Unidos de Pompeya”, señaló sobre un ambiente en el que podían convivir jóvenes aficionados con deportistas que luego alcanzaban reconocimiento.

Un boxeador que busca volver

“En el primer capítulo hay un boxeador muriéndose de un balazo en el estómago”, adelantó Convertini sobre el comienzo de La exactitud del dolor. Desde esa escena, la novela retrocede para reconstruir el camino que llevó al protagonista hasta ese momento límite.

Se trata de un hombre que alguna vez fue campeón mundial y que intenta recuperar una carrera perdida. “Hay un boxeador muriéndose de un balazo”, resumió el autor evitando revelar los principales giros de una trama en la que la posibilidad de volver al ring aparece ligada a la reconciliación con un antiguo maestro y a una propuesta económica que lo obliga a relacionarse con alguien a quien rechaza.

Llegar a la novela negra sin buscarlo

“Yo la verdad que no sabía que escribía novela negra”, reconoció Convertini entre risas al recordar sus comienzos. Sus primeros cuentos estaban atravesados por situaciones violentas y personajes marginales, pero fue la mirada de otros la que terminó ubicando esos textos dentro del género.

“Yo escribía relatos de mucha violencia y en mi primer libro de cuentos había relatos que encajaban con ese encuadre de la novela negra y el mundo me dijo que escribía novela negra”, explicó. Su entrada más explícita llegó después con La soledad del mal, la primera novela que presentó a un concurso dedicado al policial.

“Yo pensé que no iba a ganar porque no había una investigación, no había policías, detectives, nada por el estilo”, recordó. La obra terminó ganando el premio, fue publicada en México y recibió posteriormente otro reconocimiento en España, un recorrido que consolidó su lugar dentro de esa tradición literaria.

Un “bajofondo” literario que se convirtió en comunidad

“Hay un bajofondo literario muy amable en donde descubrí autores argentinos y extranjeros muy buenos y muy generosos”, sostuvo Convertini sobre el ambiente de escritores vinculados con la novela negra y criminal que encontró a partir de aquellos reconocimientos.

El escritor terminó adoptando ese espacio como propio. “Una vez que me adoptaron me quedé”, resumió sobre una pertenencia que comenzó de manera inesperada y que ahora vuelve a aparecer en La exactitud del dolor, donde los gimnasios de su infancia, la violencia y los personajes que buscan una segunda oportunidad regresan convertidos en ficción.