Expertos advirtieron en RDEco que la carga tributaria puede absorber “casi el 50%” del dinero de una empresa

El debate sobre la presión tributaria y el destino de un eventual excedente fiscal volvió al centro de la discusión económica. Durante la Ronda de Economistas, en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, especialistas analizaron el nivel de recaudación, el impacto de los impuestos sobre las empresas y las posibilidades de avanzar con modificaciones tributarias.

José Dapena, director del Departamento de Finanzas de UCEMA, aclaró que no contaba con el dato puntual de recaudación para afirmar que exista actualmente margen suficiente para una reducción generalizada. “Hay que tener en cuenta que no estamos nadando en dinero en términos de recaudación como para empezar a repartir”, sostuvo.

El debate sobre la presión tributaria

Dapena señaló que la actual política económica estuvo concentrada principalmente en el control del gasto y en alcanzar una situación fiscal sostenible. También remarcó que los impuestos no solamente financian al Estado, sino que generan incentivos y modifican decisiones económicas.

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Ernesto Mattos, economista, docente e investigador de la UBA, cuestionó que pueda hablarse de una baja significativa de la carga tributaria. “El gobierno no bajó la presión impositiva, como se dice”, afirmó.

Mattos puso el foco en la relación entre recaudación y actividad económica. Una caída del consumo, explicó, puede afectar especialmente los ingresos provenientes del IVA, mientras otros tributos aumentan su peso relativo.

Un equilibrio fiscal que contemple el ciclo económico

Lucía Cirmi, economista y magíster en Desarrollo, propuso pensar las cuentas públicas desde una perspectiva de más largo plazo. “Yo estoy a favor de un equilibrio fiscal intertemporal”, explicó.

Según su planteo, durante una recesión el Estado puede necesitar incrementar el gasto y asumir déficit para impulsar la actividad, mientras que durante los períodos de crecimiento debería acumular recursos. Cirmi reconoció, sin embargo, que Argentina enfrenta mayores restricciones para financiarse debido a su historial de crisis e incumplimientos.

La economista también propuso avanzar hacia un sistema con mayor peso de impuestos directos y progresivos. Al comparar con países de la OCDE, señaló: “Tienen impuestos más directos y más progresivos”.

El impacto de los impuestos sobre las pymes

Hernán De la Riva, consultor de empresas pyme, puso el foco particularmente en Ingresos Brutos y en el efecto acumulativo de distintos gravámenes.

“Hay muchos impuestos que es impuesto sobre impuesto sobre impuesto”, explicó, al mencionar cargas sociales, Ingresos Brutos, IVA y el impuesto al cheque.

Según su estimación, para una empresa que desarrolla toda su actividad formalmente, la carga puede representar una proporción muy elevada de sus movimientos. “Casi el 50% de la plata que atraviesa una PYME, cuando es todo en blanco, por supuesto, es impuestos”, afirmó.

De la Riva sostuvo que parte de esos costos termina trasladándose a precios y afecta tanto la competitividad empresarial como al consumidor.

Cómo cambiar impuestos sin afectar a las provincias

Ante la posibilidad de reducir tributos para las empresas que generen empleo, Cirmi planteó que cualquier reforma debería analizarse junto con la estructura de gastos de las provincias.

“Me gustaría mirar la película completa y pensar las dos cosas”, sostuvo. La economista recordó que Ingresos Brutos tiene un papel central en el financiamiento provincial y que modificarlo obliga a discutir también cómo sostener áreas como salud y educación.

Cirmi vinculó además el debate tributario con los cambios demográficos y las futuras necesidades del sistema previsional. “El futuro son los datos”, afirmó al reclamar mayor inversión estatal en estadísticas y herramientas de información para diseñar políticas públicas.

Al referirse al financiamiento de jubilaciones y al envejecimiento poblacional, sostuvo: “Hay que pensar las cuentas de una forma más innovadora y no deseando volver a un pasado”.