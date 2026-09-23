RDEsc: Iñaki Echeverría y un documental dibujado para recuperar la historia del anarquismo

El anarquismo argentino, sus protagonistas históricos y la transformación del significado de algunas palabras son el punto de partida de Matar al comisario, el proyecto del ilustrador y arquitecto Iñaki Echeverría. Durante una entrevista con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores, explicó que busca reconstruir ese universo mediante un formato particular: un documental realizado a través de dibujos.

“En realidad es un juego, es un juego entre amigos que me interesa mucho, a mí como a ellos”, explicó Echeverría en +Perfil sobre el origen de la iniciativa. La propuesta nació de un interés compartido por investigar un movimiento político y social que, según planteó, suele ser conocido de manera superficial.

Un documental construido con ilustraciones

“La idea de hacer un documental, pero dibujado, en otro formato, pero con la lógica documental”, describió Echeverría. En lugar de recurrir exclusivamente a imágenes de archivo o filmaciones, la propuesta utiliza el dibujo como lenguaje para reconstruir acontecimientos, personajes y discusiones históricas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Es un documental como con la lógica del documental moderno”, agregó. La estructura combina “dos líneas narrativas, entrevistas y pequeñas como pastillas del anarquismo en general”, con las que busca ofrecer contexto sin abandonar la narración gráfica.

Falcón y Radowitzky como protagonistas

La historia se organiza alrededor de Ramón Falcón y Simón Radowitzky, dos figuras enfrentadas en uno de los episodios más conocidos del anarquismo argentino. “La idea es investigar el anarquismo”, explicó Echeverría al presentar a los personajes que permiten reconstruir las tensiones sociales y políticas de comienzos del siglo XX.

Falcón era jefe de la Policía de la Capital y estuvo al frente de la represión de la manifestación obrera del 1° de mayo de 1909. Meses después, el 14 de noviembre, Radowitzky, un joven obrero anarquista, atentó con una bomba contra el carruaje en el que viajaba Falcón, quien murió junto con su secretario Juan Alberto Lartigau. “La idea de hacer un documental, pero dibujado” permite, según Echeverría, abordar ese episodio desde otra perspectiva.

La discusión alrededor de la palabra “libertario”

El proyecto no queda limitado a la reconstrucción histórica. “Un poco también pensando en este momento, en lo que de golpe oír hablar de anarquismo, de anarcocapitalismo, cómo se van apropiando de palabras como, por ejemplo, libertario”, sostuvo Echeverría.

Para el ilustrador, allí aparece una disputa contemporánea por el sentido de conceptos asociados históricamente con otras corrientes políticas. “¿Cómo apropiarse de un término que en realidad significa exactamente lo opuesto?”, planteó, una interpretación que vinculó con el actual uso político de la palabra “libertario”.

Dibujar la historia para discutir el presente

“La idea es hacer un documental, pero dibujado”, sintetizó Echeverría sobre una obra que combina investigación, entrevistas e ilustración. El enfrentamiento entre Falcón y Radowitzky funciona así como puerta de entrada para hablar de las ideas anarquistas, pero también de la manera en que determinados conceptos sobreviven y cambian con el paso del tiempo.

“Es un juego entre amigos que me interesa mucho”, recordó el autor sobre el punto de partida de Matar al comisario. Desde allí, el proyecto transforma una investigación histórica en un ejercicio gráfico que conecta las disputas políticas de comienzos del siglo XX con discusiones todavía presentes en el lenguaje contemporáneo.