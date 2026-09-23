La economía argentina a "tres velocidades": cuáles son los sectores más golpeados

La economía argentina atraviesa un proceso de reacomodamiento que no impacta de la misma manera sobre todas las actividades. Frente a la idea de una economía que funciona a “dos velocidades”, el economista Fausto Spotorno planteó que actualmente pueden identificarse tres realidades diferentes, determinadas por la exposición al comercio exterior, el consumo interno y las posibilidades de inversión.

“Yo creo que el tema de la actividad económica atraviesa tres realidades diferentes dependiendo del sector. Siempre digo que son tres velocidades, no dos. Hay una velocidad intermedia ahí, que es muy relevante”, explicó Spotorno en +Perfil.

Un cambio en los sectores favorecidos

“Nosotros pasamos a una economía que favorecía a los sectores que competían con importaciones y castigaba a los sectores de servicios y a los sectores exportadores”, sostuvo el economista al describir el cambio de incentivos que observa en los últimos años.

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Ese movimiento, señaló, produjo un impacto particularmente fuerte sobre aquellas actividades que dependían de mayores niveles de protección. “Los sectores más dedicados a la competencia de importaciones están teniendo un shock negativo enorme”, afirmó.

Spotorno agregó que el reacomodamiento de tarifas también modifica la estructura de consumo de los hogares. “Si yo aumento las tarifas en todos los que son servicios de salud, por ejemplo, los costos fijos de las familias aumentan y eso me comprime la capacidad de consumir bienes”, explicó.

Industria y comercio, entre los más golpeados

“Los tres de abajo son industria, comercio y construcción. Construcción lo veo recuperándose. Comercio e industria está en otra realidad”, sostuvo Spotorno al ordenar los sectores que hoy presentan mayores dificultades.

En el caso industrial, aclaró que no todas las ramas enfrentan las mismas condiciones. “Hay una parte de la industria que está vinculada a la exportación, que se comporta como exportadora, pero sobre todo la que está vinculada al consumo interno, esa es la más golpeada”, señaló.

Para el economista, la apertura también obliga a revisar estructuras productivas acumuladas durante años. “Necesitan transformaciones serias, porque tantos años de protección llevaron ahora a sectores que no evolucionaron”, afirmó.

La construcción podría recuperarse

“El que sí va a crecer, por ejemplo, es el sector de la construcción, que hoy está dentro de los sectores más golpeados, seguramente ya está creciendo y va a seguir reacomodándose”, proyectó Spotorno.

El escenario también aparece más favorable para actividades como energía y minería. “Esos sectores tienen condiciones más normalizadas”, explicó, aunque evitó extender automáticamente esa perspectiva a todas las ramas exportadoras, incluido el agro.

El crédito como principal restricción

“El gran problema, sobre todo, es la falta de crédito. Eso es el mayor problema”, afirmó Spotorno ante la consulta de Fernando Meaños sobre cómo pueden reconvertirse las empresas en un contexto de menor consumo y escaso financiamiento.

A su entender, parte del consumo podría mejorar una vez que finalice el proceso de recomposición de determinados precios regulados. “Una vez que se terminen con los ajustes de tarifa y todas esas cosas, se empieza a recomponer más rápido la capacidad de consumo. Pero eso lleva tiempo”, advirtió.

“La clave es la falta de crédito y la falta de capacidad de inversión”, resumió el economista. Para las compañías que necesitan cambiar procesos, tecnología o mercados, el desafío resulta especialmente exigente: “Vos tenés que reconvertirte y reconvertirte es poner guita o rearmarte”.