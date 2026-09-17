De “mandril” a “ensobrado”: el mapa de insultos que expone la estrategia digital de Milei en RDI

El analista de datos, Andrés Snitcofsky, durante su participación en Ronda de Investigación por +Perfil, presentó un trabajo realizado en el marco de FOPEA que analiza los insultos publicados y replicados por Javier Milei en X y puso el foco en la evolución del lenguaje utilizado, los periodistas como destinatarios y la posible retroalimentación entre el discurso presidencial y sus seguidores.

Andrés Snitcofsky explicó que el proyecto surgió de un taller organizado por FOPEA y que estuvo vinculado con una base de datos sobre las publicaciones del presidente Javier Milei. “Lo que hicieron fue trabajar con todos los datos de los tweets de Milei, que son los que tenemos guardados y que cada tanto traemos para el análisis, y ellos lo que se focalizaron es en los insultos”, planteó.

El especialista, que participó como mentor del equipo, detalló que el relevamiento se concentró en las publicaciones realizadas desde 2023 hasta mediados de 2025: “Agarraron solamente la época de 2023, o sea, del comienzo de su gobierno hasta mediados de 2025, que es cuando se hizo este trabajo, y se analizaron solo los insultos”.

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El análisis de los insultos de Milei

El trabajo desarrollado por FOPEA combinó distintos criterios para clasificar las expresiones utilizadas. Snitcofsky explicó que se realizó “un análisis cuantitativo y cualitativo”.

Entre las categorías estudiadas aparecieron expresiones estigmatizantes, sexuales, despectivas y vinculadas con la animalización. Sobre este último concepto, señaló: “Lo loco es cuando estábamos trabajando en eso, que uno se pone a trabajar con los datos y medio que normaliza lo que está, como que te olvidás un poco lo que estás viendo”.

Y remarcó la particularidad del fenómeno: “Que estemos usando la palabra animalización para los insultos de un presidente en funciones es muy fuerte”.

Según explicó, el análisis también permitió observar hacia quiénes se dirigían esas expresiones. “La idea fue alinearlo con hacia quién estaban dirigidos esos insultos y cómo muchas veces, y principalmente, el periodismo es como el primer enemigo”, describió en +Perfil.

El caso del término “mandril”

Uno de los términos analizados fue “mandril”, una expresión que, según Snitcofsky, tuvo una presencia importante en determinadas etapas del discurso en redes. “Venía muy bien, muy fuerte con el tema mandril”, señaló. Y agregó: “No olvidarnos que mandril es un término de violencia sexual, no se refiere al mandril”.

El analista también cuestionó la interpretación literal de la expresión y explicó que, en el relevamiento, se analizaron sus diferentes derivaciones y usos. “En este análisis que hicimos se notaba mucho que hay como un discurso”, sostuvo, y agregó que se trata de un lenguaje que “hasta ni siquiera es poético”.

En ese sentido, comparó ese tipo de expresiones con otras formas históricas de construcción del insulto: “Porque se puede insultar poéticamente, recordemos a Fontanarrosa, a los ensayos de Borges incluso, de cómo insultar con la altura”.

¿De dónde surgen los nuevos insultos?

Uno de los interrogantes que planteó Snitcofsky está relacionado con el origen de las expresiones que luego aparecen en las publicaciones presidenciales. El especialista puso el foco en la interacción entre Milei y el núcleo de usuarios que lo rodean en X. “Hay como una cuestión también de épocas, de movimientos y de momentos”, explicó.

Para Snitcofsky, una de las preguntas centrales es si los términos surgen directamente del presidente Milei o si son incorporados desde su comunidad digital: “La gran pregunta ahí, y creo que todo lo que va investigando la Vallejos es en esa línea de quién influencia a quién”.

Asimismo, desarrolló su hipótesis de investigación: “Porque hay como una especie de círculo vicioso ahí en donde estos insultos van hacia el público y vuelven del público, y se retroalimentan, y se van transformando, y se van haciendo cada vez más violentos”.