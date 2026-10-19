Matías Battista advirtió en QR! que el riesgo país podría superar los 1000 puntos en 2027 y explicó por qué desconfía el mercado

El analista económico Matías Battista advirtió que el riesgo país podría superar los 1000 puntos en 2027 y señaló que el mercado tiene dudas sobre la capacidad del Gobierno de Javier Milei para conseguir los dólares que necesita para cumplir con sus compromisos financieros. Durante una entrevista en el programa QR!, explicó que la suba del indicador persiste pese a que el Banco Central aceleró las compras de reservas en octubre.

“Yo creo que el año que viene vamos a una tasa de riesgo país por arriba de los mil puntos”, afirmó Battista. Según su análisis, los inversores desconfían tanto de la viabilidad del programa financiero previsto para 2027 como de las perspectivas económicas y electorales del oficialismo.

El riesgo país arranca la semana en suba y llega a 675 puntos básicos

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El especialista sostuvo que el Gobierno necesita demostrar que puede reunir los fondos para pagar la deuda, pero advirtió que la voluntad de cumplir con las obligaciones no garantiza que existan los recursos suficientes para hacerlo. “Con Milei tenés certeza de voluntad de pago, pero no garantías de posibilidad de pago”, resumió.

Las dos dudas del mercado que explican la suba del riesgo país

Battista identificó dos factores centrales detrás del aumento del indicador. El primero es la incertidumbre sobre el programa financiero que diseñó el Gobierno para 2027, en particular, sobre cómo conseguirá los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda.

En ese sentido, explicó que el Ejecutivo tuvo que retirar de una licitación los bonos en dólares con vencimientos posteriores a la actual gestión porque el mercado exigía una tasa de interés superior al 10%. La decisión, según el analista, dejó interrogantes sobre las fuentes de financiamiento que el equipo económico había previsto para cumplir con sus obligaciones.

El segundo factor es el electoral. Battista consideró que el mercado observa con preocupación las posibilidades de reelección de Milei, en un escenario marcado por el estancamiento de la actividad económica, las dificultades para reducir la inflación y el deterioro de los ingresos.

“Estamos entrando en recesión, actividad económica que no repunta, tenés inflación que no para”, sostuvo. Para el especialista, la combinación de estos factores deteriora las expectativas y aumenta las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener su programa económico.

“Quedó rehén de su propio Excel”: las dudas sobre los dólares para pagar la deuda

Durante la entrevista, Battista también cuestionó la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, para transmitir tranquilidad a los inversores sobre la disponibilidad de divisas.

El analista se refirió al cuadro que el funcionario presentó para detallar cómo el Gobierno obtendría los recursos necesarios para afrontar sus compromisos financieros. Según explicó, el problema es que esas proyecciones dependen de fuentes de financiamiento que no están garantizadas.

“Quedó rehén de su propio Excel”, afirmó Battista. Y agregó que el mercado dejó de preguntarse solamente cuántos dólares decía tener el ministro y comenzó a evaluar si era realmente posible conseguir todos los fondos previstos.

En esa línea, sostuvo que la dificultad para colocar deuda en dólares a tasas razonables complica las proyecciones oficiales. Para Battista, los inversores necesitan certezas sobre el origen de los recursos y no solo estimaciones sobre los fondos que el Gobierno espera reunir.

El impacto de la inflación y la actividad económica en las empresas

Battista también advirtió que el esquema económico enfrenta dificultades por la persistencia de la inflación y el aumento de los costos en dólares. Según planteó, el ajuste de los precios relativos continúa y afecta la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

El analista señaló que los costos de producción pueden subir en dólares incluso cuando el tipo de cambio no registra movimientos equivalentes. Esa dinámica, explicó, deja a las empresas locales en una posición desfavorable frente a los productos importados y desalienta las inversiones y la contratación de trabajadores.

“Todo el tiempo estás en un ajuste eterno de los precios relativos, en el que siempre el que pierde es el ingreso, el salario”, afirmó.

Para Battista, el principal problema es que el programa económico no logró una caída de la inflación lo suficientemente rápida como para consolidar una recuperación sostenida. A su entender, la falta de mejoras en la actividad y el deterioro de las expectativas debilitan las perspectivas para los próximos meses.

La advertencia de Battista sobre una eventual tensión cambiaria

El analista también cuestionó las señales que dio el Gobierno para intentar tranquilizar a los mercados frente a una eventual corrida cambiaria. En particular, se refirió a las declaraciones de Milei sobre la preparación financiera para afrontar un escenario de tensión.

Battista sostuvo que no es necesario que los inversores movilicen una cantidad extraordinaria de dólares para generar presión sobre el tipo de cambio. En un año electoral, explicó, una demanda concentrada de divisas y una menor disposición de los tenedores a vender pueden acelerar los movimientos del mercado.

A pesar de que Milei augura un Riesgo País por debajo de 100 puntos para 2027, el JP Morgan lo elevó a 622

“En el mercado, cuando un bien es deseado, todo el mundo lo quiere comprar y el que lo tiene no lo quiere vender, lo saca de la vidriera”, describió.

Para el especialista, ese comportamiento puede alimentar una dinámica de incertidumbre en la que crece la demanda de dólares y se reduce la oferta disponible. En ese escenario, advirtió, la evolución del riesgo país dependerá no solo de las reservas y las fuentes de financiamiento, sino también de las expectativas económicas y políticas.

LB