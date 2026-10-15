El riesgo país trepa a 640 puntos tras el discurso de Milei en la Cámara de Comercio de EE.UU.

Tras el discurso del presidente Javier Milei en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en el marco de su viaje a Washington, donde entre otras cuestiones vaticinó que su gestión será reelegida en las elecciones presidenciales de 2027, el riesgo país vuelve a trepar con fuerza y se ubica en 640 puntos básicos. La suba del indicador se da en una jornada negativa para los activos argentinos, con los bonos en dólares cayendo hasta 0,79%, el S&P Merval retrocediendo 1% en pesos y 1,4% en dólares, y los ADRs que cotizan en Wall Street operando con mayoría de bajas.

Kristalina Georgieva confía en que la Argentina pagará anticipadamente su deuda con el Fondo Monetario Internacional

En paralelo, los mercados internacionales muestran desempeños dispares, con fuertes caídas en las principales bolsas asiáticas y bajas en los principales índices de Wall Street.

Ante esto, los títulos en moneda dura ceden hasta 0,79% encabezados por el Global 2041, GD46 (-0,71%), Global 2035 (-0,62%) y el GD38 (-0,6%).

En tanto, el merval en pesos opera con una caída del 1% a 2.807.066 puntos y medido en dólares, cede 1,4% a 1.733 puntos. Las acciones con mayores bajas son YPF (-2,1%), Banco Macro (-1%), Transportadora Gas del Sur (-0,9%) y Transener (-0,8%).

Por otro lado, los ADRs operan con mayoría de descensos encabezados por YPF (2,1%), Pampa Energía (-0,51%), Banco Macro (-1,61%) y Transportadora Gas del Sur (-1,19%). A contramano, suben Bioceres (4%), IRSA (1,15%), Mercado Libre (0,27%) y Loma Negra (0,28%).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto al tipo de cambio, este jueves 15 de octubre el dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

A nivel mayorista, el tipo de cambio opera en $1.515. Por su parte, el dólar blue opera en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP cotiza alrededor de $1.536, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotiza cerca de los $1.615.

Javier Milei: "Estamos logrando domar la inflación"

El Presidente Javier Milei dio un discurso este jueves 15 de octubre en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Washington DC, luego de recibir el premio al "Campeón global de la libre empresa".

Al inicio de su disertación, Milei indicó que al comenzar su mandato en 2023, Argentina "tenía todos los elementos para que estallara y se convirtiera muy rápidamente en Cuba, haciendo escalas en Venezuela". Por este motivo, la prioridad para su gobierno era "estabilizar y estabilizar de shock".

Con respecto al equilibrio fiscal, el presidente señaló que Argentina es uno de los cinco países en el mundo que tiene equilibrio en la línea financiera: “eso hizo que la deuda no creciera, y como consecuencia, no necesitamos tomar nueva, y eso hace que la relación deuda-producto este cayendo sistemáticamente”

"Argentina esta demostrando que a decidido ser un país serio, hemos abrazado la solvencia intertemporal y vamos a honrar nuestras deudas a todo momento, por eso sigue cayendo el riesgo país" destacó el presidente como consecuencia.

"En 30 meses estamos reparando los daños de 100 años y eso sí entra en la categoría de un milagro", resaltó. Y afirmó: "Lo hicimos respetando las ideas de la libertad, respetando los derechos de propiedad, sin expropiar a nadie y eso hoy se traduce en una inflación que viaja al 30% en minoristas y 20% en mayorista. Es decir, estamos logrando domar la inflación".

Milei volvió a defender el rumbo económico y confió en que será reelecto en las elecciones del año próximo: "Con los resultados que estamos mostrando, tengo plena confianza que el año que viene vamos a poder validar en las urnas este modelo".

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,24%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,79%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,51% al alza.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,03%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,59%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 7,57% y el Nikkei 225 japonés bajó 4,77%.

La actividad bursátil europea se desempeña un poco mejor, con las bolsas registrando descensos inferiores al 0,3% en las primeras horas de la jornada. El Euro Stoxx cae 0,85%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,43% y el CAC francés sube 0,19%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,58%.

FN