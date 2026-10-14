El Riesgo País sube a 611 puntos básicos y quiebra el piso de los 600 en la plaza bursátil

El Riesgo País reanudó su tendencia alcista en la jornada financiera de este miércoles 14 de octubre de 2026 y cerró las operaciones en 611 puntos básicos, registrando un avance de 14 unidades respecto de los 597 puntos anotados en la sesión previa. El índice confeccionado por la banca privada internacional JP Morgan interrumpió de esta manera el breve alivio registrado en la rueda anterior y volvió a situarse por encima del umbral psicológico de los 600 puntos, impulsado por un reacomodamiento a la baja en las paridades de los títulos públicos de deuda soberana en dólares negociados en las plazas externas y en la bolsa local.

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Este comportamiento devolvió al spread crediticio a la zona de valores elevados observada durante las últimas semanas, mientras los operadores bursátiles siguen con atención la dinámica de las reservas internacionales y el marco fiscal.

El Riesgo País concluyó la rueda comercial de este miércoles 14 de octubre de 2026 en 611 puntos básicos. Durante el desarrollo de la sesión en los mercados internacionales, el indicador administrado por JP Morgan abrió la jornada en un valor de 597 puntos, marcó su mínimo intradiario en ese nivel inicial y avanzó de manera progresiva a medida que la renta fija en moneda extranjera anotó bajas en sus precios, fijando su cotización de cierre definitivo en la cota informada.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del diferencial de rendimiento calculado por el banco JP Morgan evidenció una acentuada volatilidad técnica. El índice, que había iniciado el mes con un salto hacia los 636 puntos básicos el jueves 1 de octubre, mostró oscilaciones marcada en los paneles de renta fija.

En las ruedas correspondientes al tramo reciente del mes, el spread crediticio tendió a comprimir temporalmente sus valores en las pantallas bursátiles. Tras fluctuar en la zona superior de las 600 unidades, la prima de riesgo argentina retrocedió de manera puntual hasta ubicarse en 597 puntos básicos al término de las operaciones del martes 13 de octubre.

Sin embargo, el canal descendente volvió a verse interrumpido en la sesión de hoy con la suba del indicador hacia las 611 unidades, devolviendo a la sobretasa por encima de la cota de los 600 puntos.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos instrumentos emitidos por la administración norteamericana son tomados universalmente en las plazas bursátiles globales como el activo financiero libre de riesgo crediticio, funcionando como la tasa de base segura sobre la cual se calcula la sobretasa requerida a otras naciones.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor de la prima de riesgo se expresa formalmente a través de unidades de medida conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa equivalente a 100 puntos representa de forma matemática exacta una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice global administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza y la expectativa de los inversores hacia una determinada plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread crediticio.

FN