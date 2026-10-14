Licitación de deuda: el Tesoro logró un rollover de 136% con vencimientos más allá de 2028

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de deuda adjudicó un total de $6,61 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,49 billones. En la licitación de este miércoles, tenía vencimientos de $4,9 billones.

"Esto significa un rollover de 136,14% sobre los vencimientos del día de la fecha", indicaron desde la Secretaría y señalaron que el 60% de lo adjudicado en la licitación fue con vencimiento posterior a 2028 y la duration promedio de la cartera emitida fue de 1,57 años.

Con respcto a la licitación, Martín de la Fuente, de BAVSA, expresó "es importante destacar que si bien el rollover del 136% implica un financiamiento neto positivo por $1,7 billones (absorción de pesos con efecto monetario al 16-oct), el Tesoro realizó una recompra por un monto aproximado de $1 billón (operación de la cual conoceremos los detalles en los próximos días), por lo que el rollover ajustado por dicha recompra ronda el 100%/110%, es decir, no hay razones para anticipar inconvenientes con la liquidez del sistema ni estrés en las tasas ON (estimamos que hoy el BCRA absorbió en la REPO ARS 1,8 billones)".

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En cuanto al menú ofrecido, de la Fuente destacó que "el Tesoro dio un giro relevante en la estrategia", ya que volvió a ofrecer instrumentos con vencimiento posterior a 2028, algo que no ocurría desde fines de julio. También puntualizó que la decisión resulta consistente "dado el menor volumen de vencimientos de esta ronda sumado al buen desempeño de la curva pesos en un contexto internacional totalmente adverso, dándole cierto margen al Tesoro para volver a testear demanda por instrumentos largos".

Por su parte, Valentín Gómez García, de Adcap Grupo Financiero, opinó que "el Tesoro salió a testear la demanda del mercado por instrumentos con vencimiento posterior a 2028 y encontró una respuesta favorable. De hecho, el 60% del monto total adjudicado se concentró en este tipo de instrumentos, permitiendo extender una porción relevante de la deuda más allá del actual mandato y sin necesidad de convalidar premios".

"Por el lado de la liquidez, estimamos que en la rueda de REPO el BCRA absorbió $1,8 billones. A su vez, creemos que hubo una inyección de pesos por parte del Tesoro que habría contribuido a ampliar la demanda disponible en la licitación. En este contexto, no esperamos que las condiciones de liquidez se vean significativamente afectadas", agregó.

Resultado de la licitación

LECAP

- 29/01/27 (S29E7) - $2,71 billones 2,04% TEM, 27,47% TIREA.

TAMAR

- 31/08/28 (TMG28) $1,16 billones con un margen de 9,32% sobre TAMAR.

CER/TAMAR

- 14/12/29 (TXMD9) $1,70 billones a 6,99% TIREA CER.

TAMAR/DL

- 31/01/28 (TMVE8) $1,04 billones a 4,35% TIREA DL.

LM