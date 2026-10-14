RDEco: por qué el dólar planchado no alcanza para despejar las dudas sobre el rumbo económico

El analista económico Santiago Llull cuestionó la estrategia económica de mantener estable el dólar y señaló que el aumento de los costos en salud, educación y comunicación presiona sobre los ingresos de la clase media, mientras la inflación permanece en niveles similares.

Llull sintetizó la estrategia cambiaria del Gobierno con una definición: "Una sola palabra lo resume, dólar planchado". Según explicó, mantener la cotización estable forma parte de los objetivos del programa económico, aunque consideró que esa política convive con tensiones que afectan a distintos sectores de la sociedad. El analista desarrolló su diagnóstico en Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El aumento de los servicios golpea a la clase media

Al analizar los últimos datos de precios, destacó que educación, comunicación y salud registraron aumentos superiores al índice general. Además, remarcó que estos rubros no están regulados y tienen un peso importante en el presupuesto de los hogares de ingresos medios.

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"Hay tres rubros que están por arriba del índice que son educación, comunicación y salud", señaló. En ese sentido, advirtió sobre la dificultad de compensar esos incrementos con los ingresos: "Nadie tiene un aumento del 3% en su salario".

Para el analista, el comportamiento de esos precios expone las consecuencias del ajuste sobre una parte de la población que históricamente accedió a servicios privados de educación y medicina. "Lo que tiene que ver con salud, comunicación y educación golpea mucho para que rompas una matriz social de hace muchísimo tiempo, que es la clase media", sostuvo.

Inflación, atraso cambiario y expectativas económicas

Llull también cuestionó la evolución de la inflación interanual y la comparó con el nivel registrado un año antes. Durante la entrevista, mencionó un incremento del 31,3% en octubre de 2025 y planteó un escenario del 33,4% para un año después, cifras que utilizó para señalar que el proceso de desaceleración no muestra avances significativos en esa comparación.

"Un año pasó para tener una inflación muy similar y un atraso cambiario", afirmó. A su juicio, la estabilidad del dólar no alcanza por sí sola para despejar las dudas sobre la sostenibilidad del esquema económico.

El analista vinculó ese escenario con las expectativas de la sociedad y la percepción de que el tipo de cambio podría no mantenerse estable en el tiempo. Para ilustrar esa incertidumbre, recurrió a una comparación cotidiana: "Si vos me decís, tenéla hasta el programa que viene, seguramente se va a caer".

En esa línea, agregó que las expectativas ya cambiaron y que parte del público duda de la capacidad de sostener la situación actual.

Finalmente, planteó que el dólar debe evaluarse por su comportamiento dentro de la economía y no solamente como una variable contenida por la política oficial: "Hay veces que los gobiernos dicen, es un activo más de la economía, bueno, entonces que se comporte como tal".