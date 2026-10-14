“Creo que nos sorprendió un poquito para bien”: Gonzalo Carrera analizó en RDEco la inflación de septiembre

La inflación de septiembre fue del 1,9%, un resultado que sorprendió favorablemente a parte del mercado, aunque también volvió a mostrar las dificultades para reducir el ritmo de aumento de los precios. Según explicó el economista Gonzalo Carrera, las estimaciones previas anticipaban un índice algo superior al de agosto, impulsado por factores estacionales.

"Creo que nos sorprendió un poquito para bien porque esperábamos un poco más", afirmó Carrera. Desde Equilibra, la consultora había proyectado una inflación del 2,1%, mientras que el promedio del mercado se ubicaba cerca del 2%. El economista analizó los datos en Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

La inflación subyacente marca la velocidad actual de los precios

Carrera explicó que septiembre suele presentar presiones estacionales por el encarecimiento de las verduras y el inicio de la temporada primavera-verano en indumentaria. Sin embargo, algunos rubros mostraron una evolución más moderada de la prevista, entre ellos restaurantes y combustibles.

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Uno de los indicadores que destacó el economista fue la inflación subyacente, que excluye componentes volátiles, como determinados productos estacionales y algunos precios de alta variabilidad.

"Nos dio que bajó de 1,9 a 1,8, esa es un poco la velocidad crucero hoy", explicó sobre la medición de Equilibra.

El economista señaló que este indicador permite observar con mayor claridad la tendencia de fondo, más allá de los movimientos puntuales de cada mes. En ese sentido, advirtió que la inflación puede ubicarse por encima o por debajo de ese nivel según la evolución de los distintos componentes del índice.

Respecto de los combustibles, indicó que los aumentos registrados hacia el cierre de septiembre podrían reflejarse con mayor fuerza en el IPC de octubre.

Por qué cuesta reducir la inflación interanual

La inflación interanual se mantiene desde hace aproximadamente un año en una franja cercana al 31%-34%, un comportamiento que combina cierta estabilidad con la persistencia de aumentos elevados.

"Lo malo es que es muy difícil bajarla de este nivel", sostuvo Carrera al evaluar el escenario actual.

No obstante, el economista también identificó un cambio respecto de períodos anteriores, cuando los precios mostraban oscilaciones mucho más pronunciadas. "Hace mucho tiempo teníamos inflaciones que subían mucho a la zona de 40, a la zona de 50, a la zona de 100, bajaban, subían, bajaban, ahora es como que permaneció en estos niveles", señaló.

Para Carrera, esa relativa estabilidad constituye un dato relevante, aunque aclaró que se mantiene en niveles altos en comparación con los de otros países. El desafío, por lo tanto, consiste en transformar esa meseta inflacionaria en una desaceleración sostenida.