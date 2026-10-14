Eduardo D’Alessio en RDEco: “La inflación ha tenido un efecto poderoso sobre la cultura de la población”

La inflación dejó de ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de los argentinos, pero sus efectos siguen presentes en los hábitos de consumo y en el endeudamiento de los hogares. Así lo explicó el consultor Eduardo D’Alessio, quien advirtió que la adaptación a una economía con menor inflación plantea nuevos desafíos para la población.

"La inflación ha tenido un efecto poderoso sobre la cultura de la población", sostuvo D’Alessio. Según explicó, antes las cuotas de los préstamos se licuaban con el aumento de los precios, mientras que ahora las familias enfrentan compromisos financieros que continúan pesando sobre sus ingresos. El consultor analizó estos cambios en Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El cambio de hábitos de consumo tras la desaceleración de la inflación

"Se está encontrando con que siguen siendo duras las cuotas y los salarios no han aumentado", señaló al referirse a uno de los factores que generan preocupación. También vinculó la caída del consumo con el cambio de comportamiento que provocaba la inflación: "Había un efecto droga de la inflación sobre la economía que condicionó los comportamientos".

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Aunque consideró que la estabilidad de precios es positiva a largo plazo, remarcó que "culturalmente ha costado a la población adaptarse a esta nueva realidad".

D’Alessio también destacó que la evaluación de la situación económica está fuertemente atravesada por las preferencias políticas. Según los datos que presentó, el 68% de quienes votaron a La Libertad Avanza considera que está mejor que el año anterior, mientras que entre quienes no eligieron al oficialismo esa percepción alcanza el 7%.

La ideología condiciona la percepción de la economía

"Es netamente ideología. Ideología tiene que ver con la percepción", afirmó. La misma brecha aparece al analizar las expectativas para el próximo año: el 78% de los votantes oficialistas cree que estará mejor o mucho mejor, mientras que el 90% de quienes no votaron al Gobierno espera un escenario peor.

Para el consultor, las campañas electorales buscarán influir sobre esas expectativas y captar a quienes mantienen dudas sobre el rumbo político. En ese contexto, señaló que Patricia Bullrich puede desempeñar un papel relevante.

Patricia Bullrich y el desafío de retener al electorado

D’Alessio sostuvo que la ministra y dirigente oficialista conserva una parte importante del electorado que acompañó al Gobierno, incluso entre quienes hoy muestran reservas. De acuerdo con las cifras mencionadas en la entrevista, Bullrich registra un 45% de imagen positiva frente al 35% atribuido al presidente Javier Milei.

Además, indicó que ella retiene al 86% de quienes la votaron, mientras que Milei conserva al 77% de sus votantes. "Son un buen complemento, pero no podrían estar separados si quisieran hacer una buena elección", afirmó.

Finalmente, planteó que la disputa política estará centrada en las expectativas económicas y en las distintas concepciones sobre el papel del Estado. "Se trabajará sobre las expectativas de la población", concluyó, al señalar que la capacidad de generar confianza en el futuro será un factor central del debate político.