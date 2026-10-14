“Argentina no crece desde 2011”: Matías Wilson analizó en RDEco los desafíos para recuperar el crecimiento económico

Argentina enfrenta el desafío de recuperar el crecimiento económico después de más de una década de estancamiento. El entrevistado sostuvo que la estabilización económica es un paso indispensable para atraer inversiones, aunque advirtió que todavía no alcanza para reactivar la actividad y mejorar los indicadores sociales.

"Argentina no crece desde 2011", afirmó el economista Matías Wilson, al describir el deterioro de la economía durante los últimos años. También recordó la crisis de 2001 y señaló que algunas variables económicas recientes le generan preocupación: "La piel se eriza un poco cuando ves determinadas variables que se están desmadrando". El especialista analizó el escenario económico en Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Estabilización económica: el primer paso para volver a crecer

En ese contexto, consideró que estabilizar la economía era una condición necesaria para retomar el crecimiento y generar inversiones, pero no suficiente. "La primera parte está en parte cumplida, creo que todavía no está estabilizada la macro o la economía argentina", explicó Wilson.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El especialista también destacó un cambio en las preocupaciones sociales: mientras que en 2023 la inflación ocupaba el primer lugar, actualmente ya no tiene el mismo protagonismo. Sin embargo, aclaró que esto no significa que el problema esté resuelto. "No digo que esté solucionado, digo que algo cambió", precisó.

Además, advirtió que el producto bruto interno (PBI) per cápita cayó desde 2011 y vinculó ese desempeño con las restricciones económicas que se fueron acumulando. "Entonces lo que necesitás hacer ahora es volver a crecer", resumió.

Apertura económica: por qué Argentina necesita ampliar su comercio exterior

Otro de los ejes de su análisis fue el grado de apertura comercial del país. Según explicó, las restricciones a la movilidad de capitales y el bajo peso del comercio exterior limitan las posibilidades de desarrollo.

"La pregunta es, ¿Argentina puede vivir cerrada? La respuesta, si yo miro la historia, te digo que no", sostuvo Wilson. En ese sentido, cuestionó la idea de abrir la economía para exportar y, al mismo tiempo, cerrar las importaciones.

"No hay economía del mundo que funcione así, o sea, si vos la abrís, la abrís para las dos cosas", afirmó. Por eso, planteó que el país necesita preparar las condiciones para avanzar hacia una mayor integración comercial.

También rechazó que la apertura económica argentina sea necesariamente excesiva o demasiado rápida. "Sigue siendo una economía cerrada o relativamente cerrada", señaló al comparar la relación entre comercio exterior y PBI con la de otros países de la región.

El desafío de trasladar la estabilización a la actividad

Finalmente, advirtió que la recuperación no será inmediata y que el impacto positivo de las reformas sobre la actividad y los ingresos puede demorar. También planteó interrogantes sobre la posibilidad de estimular la demanda agregada sin recursos fiscales suficientes para implementar políticas de ingresos.

El desafío, según su diagnóstico, consiste en transformar la estabilización económica en crecimiento sostenido, inversión y mejoras concretas en las condiciones de vida de la población.