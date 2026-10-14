RDEco: Nicolás Salvatore cuestionó el plan antiinflacionario de Milei y advirtió sobre la recesión

La inflación argentina atraviesa una etapa de relativa estabilidad, con registros mensuales cercanos al 2% y una desaceleración que encuentra dificultades para profundizarse. Sin embargo, el economista Nicolás Salvatore planteó una interpretación diferente de la explicación predominante entre los analistas y cuestionó que la reducción de los precios pueda atribuirse exclusivamente al ajuste fiscal y monetario del Gobierno.

"Milei no bajó la inflación", afirmó Salvatore, quien sostuvo que para evaluar el proceso es necesario observar la evolución previa de los precios y no solamente la tasa heredada al comienzo de la actual gestión. El economista expuso su análisis en Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El piso de inflación y la discusión sobre la herencia económica

Salvatore también advirtió sobre la magnitud de la inflación argentina en el contexto internacional. "Argentina", respondió al enumerar los países con mayores tasas inflacionarias, y remarcó que los registros locales siguen siendo elevados en comparación con los del resto del mundo.

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Para el economista, la inflación presenta un componente inercial que dificulta una nueva reducción. "Lo que tenés es un piso inercial de inflación de 2% hace cinco meses", explicó, al señalar que los registros mensuales próximos a ese nivel reflejan una tendencia persistente.

Salvatore comparó la dinámica actual con la evolución de los precios durante la gestión de Sergio Massa, cuando, según su análisis, la inflación había comenzado a desacelerarse antes de sufrir el impacto de una fuerte sequía. A su juicio, ese fenómeno climático redujo la disponibilidad de divisas, presionó sobre los precios y contribuyó a las devaluaciones posteriores.

En ese sentido, sostuvo que, sin ese shock externo, la inflación podría haber continuado descendiendo. "Si vos no tocabas nada, se iba la sequía y volvías al ritmo que tenías, que era 5% decreciente", afirmó.

Recesión, apertura económica y cambio de estrategia

Salvatore también cuestionó el rumbo económico actual y consideró que el Gobierno modificó su estrategia inicial para contener los precios. "El plan monetarista fracasó y entonces el Gobierno hizo otro", sostuvo.

Según su interpretación, el esquema actual combina un dólar que considera atrasado con una mayor apertura comercial, lo que genera presión sobre distintos sectores productivos.

"Hay un frío tremendo en una parte de la economía, el 80%, que no es agro, minería, energía y bancos", advirtió, al describir una recesión que, según planteó, afecta a buena parte de la actividad.

El economista también alertó sobre las consecuencias para las pequeñas y medianas empresas y señaló que la competencia externa agrega dificultades para la industria local. De este modo, concluyó que la estabilidad relativa de los precios debe analizarse junto con los costos económicos y productivos del programa vigente.