Kristalina Georgieva confía en que la Argentina pagará anticipadamente su deuda con el Fondo Monetario Internacional

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este jueves 15 de octubre el programa económico del Gobierno de Javier Milei durante la charla internacional “Debate sobre la economía mundial”, en la que participó junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El funcionario destacó la eliminación del déficit fiscal, la reducción de la inflación y la llegada de inversiones, y aseguró que Argentina podría convertirse en una de las economías con mejor desempeño en los próximos años.

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El ministro fue consultado sobre cuándo Argentina dejará de depender del FMI o el Banco Mundial, a lo que aseguró que “ya está pasando”, pero que fue un gran desafío por el track récord negativo de Argentina. Por su parte, la directora del FMI, agregó: “Ellos van a ser como Grecia, van a repagar”.

Durante su exposición, Caputo sostuvo que el Gobierno consiguió “eliminar el déficit fiscal heredado, que era de cinco puntos del PBI, en el primer mes de mandato”. Según explicó, el ajuste se realizó mediante una reducción del gasto público, sin recurrir a incrementos impositivos. “No lo hicimos subiendo impuestos sino reduciendo el gasto público en un 30%. En cierto modo, desmentimos el mito de que la consolidación fiscal era políticamente impopular”, afirmó el ministro. También aseguró que Milei mantiene un nivel de popularidad superior al de sus antecesores que gobernaron con déficits fiscales significativos.

Caputo defendió el ajuste fiscal y destacó la baja de la inflación

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que los resultados económicos también contradijeron las advertencias sobre el impacto recesivo del ajuste. “También desafiamos la teoría de que esto podría ser recesivo”, afirmó, y aseguró que Argentina crecerá por tercer año consecutivo.

En materia de precios, Caputo destacó que la inflación pasó del 211% en 2023 al 30% actual, aunque reconoció que todavía se encuentra en niveles elevados. “Una cifra aún alta, pero en un proceso de desinflación muy bueno”, señaló. Además, afirmó que durante la gestión se generaron más de 500.000 puestos de trabajo.

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El ministro también aseguró que la pobreza se redujo del 57% al 32%, una caída que, según sus palabras, permitió “sacar de la pobreza a casi una cuarta parte de la población”. En ese contexto, destacó que el país registra superávit fiscal, comercial y de cuenta corriente.

El Gobierno anticipó más reducción del Estado y destacó las inversiones del RIGI

Caputo ratificó que el Gobierno continuará con su estrategia de disminuir la participación estatal en la economía. “La forma en la que continuaremos los próximos años es cumpliendo nuestro objetivo de reducir el peso del Estado en la economía”, afirmó. En ese sentido, anticipó nuevas eliminaciones de impuestos y aseguró que hasta ahora se redujo una carga tributaria equivalente a tres puntos del PBI.

El funcionario también defendió el respeto a los contratos y a la propiedad privada como condiciones para atraer inversiones. Según sostuvo, el Gobierno logró estabilizar la economía sin incumplir compromisos, lo que habría fortalecido la confianza de las empresas internacionales en Argentina.

En relación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Caputo aseguró que existen proyectos por u$s200.000 millones para desplegar durante los próximos años. “Eso es casi un tercio de nuestro PBI”, afirmó, y sostuvo que esas inversiones permitirán mejorar la productividad, acelerar el crecimiento y generar empleos de mayor calidad.

La oportunidad de Argentina ante la crisis global y las elecciones de 2027

Frente a la inestabilidad internacional, el ministro planteó que América Latina y especialmente Argentina tienen oportunidades para fortalecer su posición económica. Según explicó, el país puede “capitalizar todos estos problemas porque produce prácticamente lo que el mundo necesita como alimentos, energía y minerales críticos de manera sumamente eficiente”.

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Por pultimo, Caputo también se refirió a las elecciones presidenciales de 2027 y expresó su confianza en la continuidad del rumbo económico. “La mayoría de la gente está valorando mucho los datos reales y nunca va a votar para volver a un pasado de casi hiperinflación y de múltiples tipos de cambio”, aseguró. Luego concluyó que “el mayor riesgo es no invertir en Argentina”, porque considera que el país mantendrá su política económica y se ubicará entre las economías de mejor desempeño en los próximos años.

GZ