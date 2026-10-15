Caputo se reunió con el ministro de Economía de Italia para impulsar inversiones y ampliar los vínculos comerciales

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro este jueves 15 de octubre con su par de Italia, Giancarlo Giorgetti, en el que analizaron las posibilidades de ampliar el comercio bilateral y promover nuevas inversiones entre ambos países. La reunión tuvo lugar en Bangkok, Tailandia, donde el funcionario argentino participa de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con una agenda centrada en conseguir financiamiento externo y atraer capitales privados.

"Muy buena reunión con mi amigo Giancarlo Giorgetti, ministro de Economía y Finanzas de Italia", señaló Caputo a través de su cuenta de X, donde dio a conocer los principales temas que abordaron durante el encuentro.

Según explicó, la conversación incluyó la situación geopolítica internacional y sus consecuencias sobre la economía europea, además de las posibilidades de ampliar el intercambio económico entre Argentina e Italia.

"Conversamos sobre la situación geopolítica, el impacto que está teniendo en Europa y por supuesto también sobre cómo seguir fortaleciendo la relación bilateral y profundizar los vínculos comerciales y de inversión entre ambos países", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

El encuentro con Giorgetti suma un nuevo capítulo a la agenda internacional de Caputo, que en los últimos días incluyó reuniones con las máximas autoridades de los principales organismos multilaterales de crédito.

Aunque el ministro destacó la intención de profundizar la relación económica con Italia, no se anunciaron acuerdos comerciales específicos, nuevos proyectos de inversión ni compromisos de financiamiento derivados del encuentro.

El Gobierno busca inversiones por u$s10.000 millones con apoyo del Banco Mundial

La reunión con el ministro italiano se produjo después de una jornada en la que Caputo mantuvo encuentros con las autoridades del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Uno de los anuncios más relevantes surgió de la conversación con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en la que se evaluó la posibilidad de ampliar los recursos disponibles para la Argentina y avanzar en nuevos proyectos de inversión.

"Avanzamos en nuevos proyectos con financiamiento del organismo y analizamos la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para la Argentina", informó Caputo después de ese encuentro, del que también participaron Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y Alfonso García Mora, vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para Europa, América Latina y el Caribe.

El funcionario confirmó que el Gobierno trabaja para viabilizar nuevas inversiones privadas por USD 10.000 millones, especialmente en sectores considerados estratégicos, como la minería y la energía.

La cifra corresponde a proyectos en gestión y no a inversiones ya concretadas. Por el momento, el Ministerio de Economía no informó qué empresas participan de esas iniciativas ni cuáles serían los plazos de ejecución.

Otro de los puntos acordados fue la asistencia técnica del Banco Mundial para el monitoreo y la ejecución de proyectos comprendidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El organismo acompañará el seguimiento de esas iniciativas, aunque todavía no se detallaron los mecanismos de supervisión ni los proyectos alcanzados.

La agenda también incluyó oportunidades para desarrollar cadenas de valor, facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas y ampliar su acceso al financiamiento.

Además, Caputo informó que se dialogó sobre una estrategia de inteligencia artificial y la posibilidad de implementar proyectos que puedan extenderse a distintos sectores económicos y regiones del país.

Reunión con el BID: nuevos créditos para 2027

Durante su estadía en Bangkok, el ministro también se reunió con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, para analizar la cartera de proyectos del organismo y las perspectivas de financiamiento para el próximo año.

"Mantuve un excelente encuentro en Tailandia con Ilan Goldfajn, presidente del BID, en el que conversamos sobre el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que estamos llevando adelante", publicó Caputo.

El funcionario agregó que durante la reunión se analizaron "la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el próximo año".

Las conversaciones apuntan a evaluar nuevas posibilidades de crédito para 2027, en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer sus fuentes de financiamiento internacional.

Sin embargo, tampoco en este caso se anunciaron montos adicionales aprobados ni nuevas operaciones de crédito formalizadas.

La tercera revisión con el FMI, otra negociación abierta en Bangkok

La agenda de Caputo comenzó el martes con una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en la que participaron también funcionarios del equipo económico y del Banco Central.

El encuentro se produjo mientras Argentina negocia la tercera revisión del acuerdo por USD 20.000 millones firmado con el organismo en 2025.

Después de la reunión, Caputo aseguró que Georgieva había destacado especialmente el desempeño fiscal argentino.

"Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales", afirmó el ministro.

También confirmó que los equipos técnicos continuarán trabajando para finalizar la tercera revisión, cuya aprobación es necesaria para avanzar con los desembolsos previstos en el programa.

La directora gerente del FMI, por su parte, destacó las mejoras de los fundamentos económicos y la resiliencia argentina, que vinculó con la disciplina fiscal.

El encuentro se desarrolló en un contexto en el que el organismo revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento económico para la Argentina. En su actualización de octubre, el Fondo estimó una expansión del 2,1% para 2026 y del 3,5% para 2027, al tiempo que elevó su previsión de inflación para este año al 32,5%.

Con la tercera revisión todavía pendiente, el Gobierno busca avanzar en las negociaciones antes de concluir su participación en las reuniones de Bangkok.

La reunión con Italia amplía una agenda que hasta ahora estuvo concentrada principalmente en los organismos multilaterales. Mientras las conversaciones con el FMI, el Banco Mundial y el BID apuntan al financiamiento, el acercamiento con Giorgetti estuvo orientado a fortalecer las relaciones comerciales y promover inversiones bilaterales, aunque sin anuncios concretos por el momento.

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