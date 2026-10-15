El Gobierno descarta tensión cambiaria en 2027 y afirma que está preparado para una corrida: "No va a haber volatilidad"

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que el Gobierno no espera tensiones cambiarias durante las elecciones presidenciales de 2027. Atribuyó esa previsión a las compras de dólares del Banco Central y al programa financiero, que considera cubierto para el año electoral. Pese a ese pronóstico, afirmó que el equipo de Luis Caputo se prepara para afrontar escenarios adversos.

"No va a haber volatilidad ni tensión el año que viene", afirmó Furiase en declaraciones a radio Milenium. El funcionario aseguró que Argentina llegará a las elecciones con una economía "mucho más fuerte, más sólida". De todos modos, reconoció que el Gobierno contempla situaciones desfavorables: "Nos preparamos para el peor de los mundos".

Furiase destacó que el Banco Central compró más de US$15.000 millones durante 2026 y aseguró que continuará acumulando reservas. El 13 de octubre, la entidad adquirió US$291 millones, su mayor compra diaria desde fines de julio. El secretario de Finanzas también mencionó el superávit comercial y afirmó que el programa financiero de 2027 está cubierto.

Cómo calcula Milei los US$125.000 millones para enfrentar una corrida

El presidente Javier Milei había calculado que su Gobierno contará con US$125.000 millones para enfrentar una eventual corrida durante el año electoral. "No espero una corrida, pero me preparo", afirmó en una entrevista con radio Mitre. Milei recordó que durante las elecciones legislativas de 2025 enfrentó fuertes presiones cambiarias y debió recurrir al respaldo financiero de Estados Unidos.

Dólares anticorrida: la "bazuka" de Milei crece y ya subió su monto a US$ 125.000 millones

La cifra incluye compras de divisas del Banco Central, acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos, operaciones de dólar futuro y distintas fuentes de financiamiento. Milei también mencionó ingresos comerciales previstos y mecanismos para afrontar vencimientos de deuda. Sin embargo, esos recursos no equivalen en su totalidad a reservas de libre disponibilidad, ya que algunos dependen de acuerdos financieros, operaciones en pesos o ingresos futuros.

El Presidente también destacó que el oficialismo cuenta con mayor respaldo parlamentario que durante las elecciones de 2025. "Ahora tenemos 125.000 millones de dólares y tengo un Congreso donde puedo defender todas las medidas", aseguró. Milei sostuvo que esa diferencia le permitirá afrontar eventuales conflictos políticos sin comprometer las principales decisiones de su programa económico.

La inflación y las previsiones económicas para 2027

El INDEC informó que la inflación de septiembre fue del 1,9%, dos décimas por encima del 1,7% registrado en agosto. Los precios acumularon un aumento del 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4%. Furiase destacó que, pese a la aceleración mensual, se trató del menor registro de inflación para un septiembre en los últimos nueve años.

Rubinstein sobre los dichos de Milei: "Los 125 mil millones es una fantasía que no tiene ningún asidero"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo del 3,5% al 2,1% su previsión de crecimiento para Argentina en 2026. El organismo también recortó su pronóstico para 2027, del 4% al 3,5%, en la actualización de sus perspectivas económicas mundiales. La subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks, atribuyó la revisión a una actividad económica más débil de lo previsto y a las condiciones financieras restrictivas.

DCQ