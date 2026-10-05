RDI: Por qué en las elecciones de Brasil se rompió una vieja lógica electoral

El especialista en datos, Andrés Snitcofsky, participó del debate en Ronda de Investigación en +Perfil y explicó cómo interpretar los mapas electorales de Brasil y destacó que el corrimiento del voto se produjo de manera transversal entre distintos sectores sociales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el corrimiento electoral no se concentró exclusivamente en un determinado sector social. Andrés Snitcofsky explicó que, “lo interesante es que el movimiento, el cambio, el corrimiento, sí sucede en todos los rangos por igual”.

El analista comparó este comportamiento con otros fenómenos electorales recientes y señaló que pueden existir correlaciones claras con determinados perfiles sociales, pero que el cambio en las preferencias puede atravesar toda la escala: “Sigue habiendo una alta correlación en eso, pero lo interesante es que el movimiento, el cambio, el corrimiento, sí sucede en todos los rangos por igual”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El desgaste del gobierno de Lula y la economía brasileña

Otro de los ejes fue la situación económica. Snitcofsky recomendó revisar los datos difundidos por Daniel Stengart y planteó que algunas variables presentan una evolución positiva. “Es muy loco porque si nosotros lo vemos y lo miramos desde nuestra mirada argentina, si vos ves que la pobreza bajó, el desempleo bajó, el ingreso real del trabajo está en máximos históricos, dirías, hay que elegirlo este tipo”, planteó en +Perfil.

Sin embargo, aclaró que esos indicadores no alcanzan para explicar por sí solos el comportamiento electoral: “Así que eso agrega esta capa de complejidad que ya no estamos en esa época en donde era directamente, pasa tal cosa, entonces gana, pasa tal cosa, entonces se va”.

Los mapas electorales y cómo anticipar resultados

El analista también explicó la utilidad de determinados datos para anticipar tendencias antes de que finalice el escrutinio. “En base a los resultados, uno puede tomar ciertos datos de ciertos lugares que tienen, digamos, que uno ya sabe cómo suelen votar. Entonces, ahí puede, comparándolo con la elección anterior, puede adelantarse a tener todo el escrutinio definitivo, de las 12 a las 12 de la noche, cuando más o menos tenés un 80% de escrutinio, y ya tener un resultado bastante cercano a lo que va a pasar”, describió.

Según explicó, este tipo de metodología permite obtener estimaciones rápidas a partir de información electoral disponible en tiempo real: “Está muy bueno porque logra tener un resultado adelantado muy certero”.

Además, señaló que el movimiento electoral alcanzó incluso zonas consideradas tradicionalmente favorables al Partido de los Trabajadores. “Lo que sorprende es que el bastión, digamos, donde el nordeste brasilero, donde supuestamente está como el bastión del petismo, es donde no logró ni siquiera mejorar su performance”, expresó.