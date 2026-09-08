RDC: Argentina, España y Brasil enfrentan un fuerte deterioro educativo según los resultados de la prueba PISA

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales por +Perfil, se analizó que los resultados de las pruebas PISA de la OCDE encendieron las alarmas en distintos países. Argentina retrocedió en matemática, lectura y ciencias respecto de 2022, mientras España registró su peor desempeño histórico. Brasil también quedó rezagado, en contraste con el Reino Unido, que se mantiene entre los diez sistemas educativos mejor posicionados.

Argentina y España, entre los países más preocupados

En Argentina, el 76% de los estudiantes de 15 años no alcanzó el nivel mínimo en matemática. El país obtuvo 367 puntos en matemática, 389 en lectura y 393 en ciencias, ubicándose en el puesto 71 entre 91 sistemas educativos en ciencias.

Desde España, Marcelo Molina describió el impacto de los resultados: “De izquierda a derecha, para arriba, para abajo, todos admiten que esto es un desastre, un fracaso absoluto, que es la peor prueba de España en 26 años”.

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España quedó en el puesto 32 en lectura, 35 en matemática y 32 en ciencias. Molina explicó la magnitud del retroceso: “Si no puedes leer, no puedes resolver nada. Si no entiendes lo que lees, no entiendes nada”.

Además, señaló una diferencia significativa entre comunidades autónomas: “La Comunidad de Madrid fue la que salió mejor parada y sus alumnos, en la prueba, están por encima de Estados Unidos y de Finlandia”. Sobre Cataluña, Molina explicó que la prueba fue invalidada: “Se descubrió que Cataluña descartó el 25% de las pruebas, porque le daban muy mal los números”.

El periodista también destacó uno de los factores señalados en el informe: “El tema de las pantallas, sobre todo el tema de la lectura, o sea, los chicos no leen y no hay forma de que lean, y que agarren un libro, básicamente”.

Reino Unido se mantiene entre los mejores

En contraste, Enrique Zattara explicó que el Reino Unido mantiene un desempeño destacado. “El Reino Unido se mantiene entre los diez países top de educación en los resultados de PISA, en las tres categorías”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Inglaterra lideró dentro del Reino Unido, mientras Gales obtuvo los peores resultados. En este sentido, Zattara remarcó: “Pero, en su conjunto, la situación de Gran Bretaña y del Reino Unido sigue siendo muy importante y se sigue manteniendo entre los diez países con mejores referencias”.

Sin embargo, también advirtió sobre el impacto tecnológico: “La incidencia fatal de las pantallas de las redes sociales del tipo de X, por ejemplo”, además del avance de la inteligencia artificial.

Brasil también quedó rezagado

Eleonora Gosman destacó el retroceso brasileño frente a Argentina: “Históricamente los datos de Argentina son superiores a los de Brasil. Bueno, acabo de ver que no solo no son superiores ni iguales, sino que son interiores”.

Brasil obtuvo 408 puntos en lectura, 409 en ciencias y 377 en matemática.

Estados Unidos: buenos resultados, pero cae en lectura

Norman Powell señaló que Estados Unidos mantiene resultados superiores al promedio, aunque también registra problemas. “Estados Unidos tiene mejor puntaje que el promedio en todas las categorías según este informe de PISA”, expresó.

Pero advirtió sobre la comprensión lectora: “En el caso concreto de comprensión de lectura, Estados Unidos bajó 14 puntos”.