RDC: persiste la crisis en Ceuta y 260 municipios convocan a una marcha mientras crece la tensión por la inmigración

La crisis migratoria en Ceuta continúa generando tensión política y social en España. Según explicó el periodista, Marcelo Molina, para Ronda de Corresponsales en +Perfil, 260 municipios convocaron a una marcha en apoyo a Ceuta, aunque el Partido Socialista pidió a sus militantes que no participaran al considerar que se trata de una operación política del Partido Popular.

“Doscientos sesenta municipios convocan mañana a marchar a favor de Ceuta. La mayoría son de municipios de Andalucía y del sur de España, que obviamente son los que tienen más incidencia de inmigración en sus territorios”, planteó Marcelo Molina. Pese a la prohibición partidaria, Molina señaló que, “hasta el momento, treinta y seis alcaldes del Partido Socialista dijeron que ellos van a adherir”.

La movilización está prevista para las 20 y tendrá como consigna marchar “por Ceuta sin banderas políticas, sin banderas partidarias, exclusivamente con banderas de España”.

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La tensión política y el conflicto con Marruecos

En paralelo, surgió una discusión por una eventual visita del rey Felipe VI a Ceuta. Molina explicó que desde la Casa Real no hubo un pronunciamiento oficial, aunque “lo que dejaron trascender es que no cayeron nada bien estas declaraciones, que hay mucho malestar, pero obviamente no van a decir nada”.

Una eventual visita del monarca podría generar además una reacción de Marruecos. “Entonces, en ese contexto, de hecho pasó la última vez que había estado Juan Carlos, ya había habido un problema serio, diplomático, incluso con el retiro del embajador de Marruecos en España”, describió.

Miles de personas siguen sin alojamiento

Uno de los principales problemas continúa siendo la falta de infraestructura para recibir a los migrantes. “Se calcula que hay más de 6.000, 7.000 personas que no consiguen dónde estar, siguen deambulando”, afirmó Molina en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La situación también incluye denuncias de delitos sexuales: “Hay uno por día, calculan promedio, cuando Ceuta, antes de esto, dice que tenían uno cada seis meses, que hoy tienen, depende el tipo de denuncia, casi uno por día”.

Molina remarcó además las dificultades para denunciar: “O sea, el problema es que muchas veces no se animan a denunciar y muchas veces no saben ni cómo porque la mayoría de esas chicas ni siquiera saben hablar español”.