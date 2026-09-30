RDC: un avión con destino a Tel Aviv tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras un violento episodio dentro de la cabina

Un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv debió realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de un violento episodio dentro de la cabina. En una nueva edición de Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista, Marcelo Molina, reconstruyó la secuencia y explicó las principales hipótesis sobre el ataque a uno de los pilotos, mientras todavía persisten dudas sobre la identidad y el origen del atacante.

“Bueno, a ver, vamos a tratar de organizar cronológicamente un poco cómo fueron los hechos”, comenzó Marcelo Molina. Según relató, inicialmente circularon versiones sobre un posible secuestro, hasta que los primeros reportes hablaron de “una pelea entre dos pilotos, uno que era ucraniano y el otro ruso”.

Datos a tener en cuenta sobre el vuelo con destino a Tel Aviv

El avión, un Boeing 737 Max, transportaba aproximadamente 180 personas. “El vuelo que va de Dubai a Tel Aviv es un vuelo de poco más de tres horas”, explicó Molina. Poco después del despegue, el avión descendió abruptamente y se activaron dos códigos de emergencia.

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“Después de bajar casi 15.000 pies, son 6.000 metros en pocos segundos”, señaló. Uno de los códigos correspondía a una posible interferencia ilícita o secuestro, lo que activó los protocolos de seguridad israelíes.

La situación dentro de la aeronave fue especialmente violenta. “La gente empieza a gritar, se empieza a poner nerviosa, y algunos pasajeros se empiezan a levantar como para ir a la cabina a ver qué pasaba”, relató Molina en +Perfil.

Finalmente, algunos pasajeros lograron acceder a la cabina: “Ahí se encuentran con un panorama tremendo, absolutamente todo ensangrentado, un piloto en el suelo, y otro piloto con un pequeño cuchillo, que, este, amenazaba a todo el que quería entrar”.

El agresor fue reducido y posteriormente se retomó el control del avión

Según el relato, el atacante fue reducido y los pasajeros lograron ayudar a recuperar el control del avión: “Finalmente lo reducen a este hombre, y dos personas del pasaje, esto es lo que aparentemente pasó, o sea, todo falta confirmar oficialmente, logran recuperar el avión, o sea, de esa caída, y logran estabilizarlo”.

El avión terminó aterrizando en Tabuk, Arabia Saudita. Allí se detectó un daño en la parte trasera: “El avión tenía destruido el timón trasero”. Molina aclaró que todavía no se conocía si el daño había sido consecuencia de la maniobra o si había sido provocado deliberadamente.

Sobre las hipótesis, explicó que, “la primera fue la de la pelea entre el capitán ruso y el primer oficial ucraniano, todavía no se ha confirmado eso”. También mencionó la posibilidad de “un episodio de salud mental de alguno de los pilotos” y una tercera hipótesis: “La otra, la que hoy está ganando más fuerza, es la de un atentado, que uno de los pilotos quiso deliberadamente tirar el avión en picada”.