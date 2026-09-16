RDI: cuáles son los organismos que sufrirán fuertes recortes y qué áreas que quedan bajo la lupa en el Presupuesto 2027

El proyecto del Presupuesto 2027 ingresó al Congreso junto con más de 3.100 páginas de planillas. Durante su intervención en Ronda de Investigación por +Perfil, el periodista, Antonio Riccobene, detectó ajustes reales en organismos científicos, tecnológicos, culturales, sanitarios y de transporte.

Uno de los casos señalados es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Según el análisis presentado, el organismo pasaría de un presupuesto de 207.968 millones de pesos a una asignación que implica una reducción real. “Les redujeron en términos reales un 6,6%. O sea la variación, hay un 30% de ajuste contando la inflación para abajo”, resaltó Antonio Riccobene.

Sobre las razones detrás de estos cambios, planteó que el Gobierno deberá brindar explicaciones durante el debate parlamentario: “Después esto el Gobierno lo va a tener que explicar, uno espera que a partir del 30 de septiembre vayan los funcionarios y digan cuál es la explicación, pero lo que se desprende de la información del anexo que se presentó ayer, es esto”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Banco Nacional de Datos Genéticos, INTA e INTI

Otro de los organismos que aparece entre los señalados es el Banco Nacional de Datos Genéticos, que tendría una reducción real del 17%. “El recorte es del 17% en términos reales, tiene un leve aumento nominal del 11% pero cuando uno compara contra la inflación, ve que hay 17% de ajuste en este organismo”, describió Riccobene en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

También aparece el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con una reducción que Riccobene ubicó en el 34,4%: “Bueno, el INTA en el Presupuesto que llegó ayer al Congreso, sufrió un recorte del 34,4%, pasa de 360.000 millones a 315 millones, es incluso un recorte en términos reales, en términos nominales lo que tiene el INTA”.

El INTI, en tanto, también quedaría alcanzado por un ajuste: “El INTI también, 29% de ajuste y así lo vemos en distintos lugares muy importantes también para entender el funcionamiento del Estado”.

Cultura, medicamentos y salud

La revisión también detectó reducciones en organismos culturales. Sobre el Fondo Nacional de las Artes, Riccobene señaló que, “el Fondo Nacional de las Artes, 5.000 millones de pesos, a cualquier persona le suena muchísimo, es muy poco para todo lo que es, es algo ínfimo, también un recorte del 10% en términos reales”.

La ANMAT, organismo encargado del control de medicamentos, alimentos y tecnología médica, también aparece entre las áreas alcanzadas. “La ANMAT también tiene un recorte importante del 13%, la que se encarga de analizar todos los medicamentos, alimentos y la tecnología médica, las cosas que pasan por máquinas antes de ingresar a nuestro organismo. También un recorte del 13%”, detalló.

Transporte y el impacto del ajuste

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) también aparece entre los organismos afectados, con una reducción del 20%. “La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, tenemos nuevos aumentos en la tarifa y usuarios quejándose por el mal servicio, que ese era no solamente en colectivos, sino también trenes y subtes en todo el país, ya no es un problema solo de la AMBA y tuvo un 20% de recorte”, expresó.

El debate por el Presupuesto recién comienza

Para el periodista, el impacto del ajuste no se limita a las cuentas públicas, sino que puede trasladarse a servicios y actividades con efecto directo sobre la población: “También es importante entender cómo el ajuste se materializa en la identidad de un país y también en la vida personal de cada uno de nosotros, porque esto afecta de forma directa, que los alimentos que ingerimos sean menos analizados, tengan menos presupuestos para ser investigados, bueno, después afecta en la vida de las personas”.