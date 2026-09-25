RDI: la líder de extrema derecha de Alemania trató a Adolf Hitler de “ultraizquierdista”

Durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, la periodista, Paula Bistagnino, analizó la polémica generada por Alice Weidel, líder de AfD, quien volvió a afirmar que Adolf Hitler fue un “ultraizquierdista”, y explicó cómo esa interpretación histórica reapareció en el debate político contemporáneo.

La discusión volvió a instalarse en Alemania después de que Weidel, copresidenta de Alternativa para Alemania (AfD), reiterara que Hitler habría desarrollado una política de izquierda. Paula Bistagnino explicó que la controversia forma parte de una discusión más amplia: “Empezó a circular, sobre todo en las últimas dos semanas, esta cuestión o esta pregunta, esta teoría, esta hipótesis, podemos llamarla también, de que el nazismo fue un régimen”.

Y resumió el planteo que volvió a instalarse: “Una idea y un régimen en consecuencia de extrema izquierda”. La periodista ironizó sobre el argumento basado exclusivamente en el nombre del movimiento: “Moriremos de literalidad”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El “nacionalsocialismo” y la apelación a los trabajadores

Bistagnino explicó que para comprender el origen de esa interpretación hay que analizar el contexto político en el que surgió el nazismo. “Si vos mirás qué pasaba y qué venía a proponer Hitler en el siglo pasado y por qué se llamaba nacionalsocialismo y demás, tenés que irte a la revolución rusa de 1917”, planteó.

Sobre la misma línea, agregó: “Tenés que pensar también en la construcción de una fuerza que estaba combatiendo el comunismo de ese momento”. Según su explicación, el nazismo podía interpelar a sectores trabajadores, pero desde una concepción racial excluyente. “Interpelaba y convocaba al pueblo trabajador, si se quiere, pero sólo el pueblo trabajador ario”, describió en +Perfil.

El debate también llegó a Argentina

La discusión histórica trascendió Alemania y apareció en las redes sociales argentinas. Bistagnino mencionó al empresario Marcos Galperín y una publicación vinculada con la afirmación de que los nazis eran de izquierda: “Voy a hacer un capítulo local de este asunto porque lo que pasó fue que en redes sociales, también la semana pasada, el empresario Marcos Galperín, tuitea mucho”.

La periodista explicó que ese argumento recupera literalmente el término “nacionalsocialismo” para intentar ubicar al nazismo dentro de la tradición política de izquierda: “El autor lo que explica es que, sí, que se llamaba nacional socialismo, que apelaba a los trabajadores de Alemania”.