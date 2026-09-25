RDC: la Fed evalúa otra suba de tasas ante la aceleración de la economía estadounidense

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) podría volver a subir las tasas de interés en octubre, en un escenario marcado por la aceleración de la economía y la persistencia de las presiones inflacionarias. Los mercados financieros calculan que existe un 70% de probabilidades de que el organismo aplique un nuevo aumento, posiblemente de un cuarto de punto porcentual.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el periodista Norman Powell señaló que la expectativa de una nueva suba reavivó las tensiones entre la política y la conducción económica. La decisión también podría tener consecuencias para los mercados emergentes, incluida la Argentina, debido al encarecimiento del crédito y del financiamiento externo.

La FED evalúa otra suba de tasas ante la aceleración de la economía

Los funcionarios de la Reserva Federal esperaban que el último aumento de las tasas, de 0,25 puntos porcentuales, les permitiera comprobar si la presión inflacionaria comenzaba a moderarse. Sin embargo, en los últimos días crecieron las voces que consideran necesario un nuevo ajuste antes de las elecciones de medio término.

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Powell explicó que el principal factor detrás de esa posibilidad es que “la economía está ganando velocidad en vez de calmarse aquí en Estados Unidos”. En ese contexto, los mercados financieros estiman que el organismo podría volver a elevar las tasas durante su reunión de octubre.

Trump cuestiona a la Reserva Federal por el impacto político de las tasas

La perspectiva de un nuevo aumento abrió un frente de tensión con el presidente Donald Trump, quien acusó a la Reserva Federal de actuar con motivaciones políticas para perjudicarlo a él y a su partido. Una suba de tasas antes de las elecciones de medio término podría tener consecuencias sobre la actividad económica y el costo del financiamiento.

Frente a esos cuestionamientos, Powell recordó que la FED busca preservar su independencia política y cumplir con sus objetivos institucionales. Según señaló, el organismo tiene la misión de mantener el máximo empleo posible, controlar la inflación y sostener la actividad económica.

El corresponsal advirtió que la institución vuelve a quedar atrapada en una disputa entre intereses políticos y criterios técnicos. En sus palabras, la FED “se ve envuelta otra vez en una lucha entre la política y la técnica económica”.

Cómo podría afectar una suba de tasas a la Argentina

Un nuevo incremento de las tasas en Estados Unidos también tendría efectos sobre los mercados emergentes. Durante el diálogo, Jorge Elías señaló que el encarecimiento del crédito podría dificultar el acceso al financiamiento internacional para países como la Argentina.

Cuando suben las tasas estadounidenses, el costo de los préstamos externos puede aumentar y las condiciones de financiamiento para las economías emergentes pueden volverse más exigentes. Por eso, la posibilidad de una nueva decisión de la FED genera preocupación más allá de las fronteras de Estados Unidos.