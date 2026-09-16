RDI: la Oficina de Violencia Doméstica cumplió 18 años y reveló que en ese tiempo “se acumularon 174.821 presentaciones”

La Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cumplió 18 años y presentó una herramienta interactiva que permite conocer la evolución de las situaciones de violencia doméstica atendidas durante ese período. En su intervención por Ronda de Investigación (RDI) en +Perfil, la especialista en datos, Sol Clemente, analizó los principales datos y destacó la importancia de contar con mecanismos de asistencia disponibles las 24 horas.

“Durante los últimos 18 años se acumularon 174.821 presentaciones por situaciones de violencia doméstica”, señaló Sol Clemente. Al mismo tiempo, aclaró que esa cifra no representa necesariamente a 174.821 personas diferentes, ya que una misma persona puede acudir al organismo en más de una oportunidad.

En ese período también se registraron “228.192 evaluaciones de situaciones de riesgo”, mientras que el promedio del vínculo con la persona denunciada alcanzó los 11,74 años.

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Mujeres y menores, entre los principales grupos afectados

Uno de los datos destacados por Clemente corresponde a las personas afectadas. “Las personas afectadas en un 56% fueron las mujeres adultas, es decir, correspondiendo a 18 a 59 años”, explicó.

La duración de los vínculos y de las situaciones de violencia también aparece como un dato relevante. Clemente explicó que, frente a un promedio de casi 12 años de vínculo con la persona denunciada, “el tiempo de maltrato, obviamente un promedio, es de 6,43 años”.

Para Clemente, los datos permiten dimensionar que se trata de procesos complejos y prolongados. “Por eso me parece que son importantes los números a evaluar en estos últimos 18 años”, sostuvo en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La OVD funciona las 24 horas

Clemente insistió en la importancia de que la Oficina de Violencia Doméstica mantenga una atención permanente: “La recalco porque es importante decir que atienden las 24 horas del día”.

Según explicó, esa disponibilidad resulta especialmente relevante cuando la persona que atraviesa una situación de violencia convive con el agresor y tiene dificultades para comunicarse. “Muchas veces pasa que si estás con el agresor y solamente atienden un horario y el agresor está en tu misma casa, es imposible que la persona recurra y pueda hablar”, afirmó.

Un 9% de las denuncias fue iniciado por terceros

Otro de los datos que Clemente consideró importante difundir es la posibilidad de que una denuncia sea iniciada por alguien distinto de la persona afectada. “Se puede denunciar a través de terceros, eso es importante también decirlo”, señaló. En ese sentido, precisó que, “un 9% de las de estos 18 años, que la causa fue iniciada por un tercero, ya sea tu hermana, tu mamá, etc.”.

La posibilidad de intervención de terceros adquiere especial relevancia cuando la víctima no puede realizar por sí misma la presentación. “Eso es importante también, porque a veces si la persona no lo puede hacer, que otro de tu cercanía, de tu relación, lo pueda hacer, es interesante y es importante tenerlo en cuenta”, afirmó.

Los niños, niñas y adolescentes representan el 31%

Clemente volvió a poner el foco sobre los menores de edad y señaló que constituyen el segundo grupo más numeroso entre las personas afectadas. “El 31%, es decir, que el número es muy amplio”, planteó. Además, explicó que la violencia doméstica no se limita a las relaciones de pareja y expareja.

“La violencia doméstica es importante tratarla, porque lo que vemos acá es que, si bien principalmente es, en el caso de mujeres, por parejas, ex parejas, hay mucha violencia de parte de padres a sus hijos y también hay un porcentaje menor, pero que tiene relación con el tema de los abuelos, de los tíos, que a veces están a cargo de los chicos”, detalló.