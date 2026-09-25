RDEco: las tensiones que condicionan a la Argentina por el acuerdo entre UE y el Mercosur

El escenario financiero internacional y las negociaciones comerciales dentro del Mercosur plantean nuevos desafíos para la Argentina. En Ronda de Economistas, Alejandro Barros, Santiago Llull y Miguel Ponce analizaron el encarecimiento del financiamiento global, el desempeño de los mercados emergentes y la pulseada entre los socios del bloque por las oportunidades comerciales abiertas con la Unión Europea.

“Encarece cualquier tipo de financiación que está buscando el Estado y los privados”, sostuvo Barros en +Perfil al analizar el impacto de tasas más elevadas en Estados Unidos. La Reserva Federal ya aumentó el 16 de septiembre su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta el rango de 3,75%-4%, y 16 de sus 18 autoridades proyectaron al menos otra suba durante 2026.

El costo financiero y el precio de los commodities

“Por suerte, por el lado de los commodities, debería suplir ese exceso de pago que va a tener por el aumento de tasas”, consideró Barros. Para el especialista, mejores precios internacionales pueden amortiguar parcialmente el mayor costo financiero, aunque no eliminan el efecto que tasas estadounidenses más altas tienen sobre países y empresas que buscan financiamiento.

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“Argentina siempre está por fuera de todo esto”, planteó Santiago Llull al comparar el desempeño de los activos locales con otros mercados emergentes. En un contexto de rendimientos elevados en Estados Unidos, los países con mayor riesgo deben ofrecer retornos superiores para competir por capital, lo que encarece todavía más el acceso al crédito.

La pelea por los cupos dentro del Mercosur

“A los codazos”, respondió Miguel Ponce cuando le preguntaron cómo se están negociando los cupos comerciales entre los países del Mercosur. La cuestión fue uno de los temas discutidos en la cumbre de Asunción de junio, a la que Javier Milei no asistió y en la que Argentina estuvo representada por el canciller Pablo Quirno.

“Los números son los números y a los codazos está hoy encabezando Brasil, por supuesto, y Uruguay y Paraguay en ciertos rubros también están con cupos importantes”, señaló Ponce. La distribución interna resulta relevante porque determina qué participación puede obtener cada socio en los contingentes de productos sensibles acordados con Europa.

El acuerdo con la Unión Europea

“El comercial va a andar con estas peleas que hablamos de cupo”, explicó Ponce. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur fue firmado en enero de 2026 y su componente interino comenzó a aplicarse provisionalmente entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el 1° de mayo, aunque siguen pendientes aspectos de implementación y la ratificación integral.

“Hay tres capítulos importantes: el primero, compras gubernamentales; el segundo, te diría, el comercial; y el tercero, el de las inversiones”, resumió el exsubsecretario de Industria y Comercio. El acuerdo establece, entre otros mecanismos, contingentes con aranceles reducidos para productos sensibles, como 99.000 toneladas de carne vacuna y 180.000 toneladas de carne aviar destinadas al mercado europeo.

Las diferencias políticas también pesan

“Sí, claro, achica los negocios”, respondió Ponce al ser consultado sobre si las tensiones políticas dentro del bloque pueden afectar las oportunidades comerciales. Aunque sectores como el automotor mantienen una integración productiva histórica entre Argentina y Brasil, el economista consideró que una menor coordinación política puede complicar otras negociaciones.

“El que yo veo más afectado es el de las inversiones”, sostuvo Ponce sobre los tres capítulos que identificó en la relación con Europa. A su juicio, mientras las compras gubernamentales aparecen relativamente encaminadas y el comercio queda atravesado por la negociación de cupos, atraer capital de largo plazo representa el desafío más complejo.

“Encarece cualquier tipo de financiación”, había advertido Barros sobre la otra cara del problema. Con una Reserva Federal que volvió a subir tasas y un Mercosur atravesado por negociaciones internas, el margen argentino dependerá tanto de las condiciones financieras globales como de su capacidad para aprovechar los espacios comerciales e inversiones abiertos por sus acuerdos internacionales.