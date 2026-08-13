Volosin reveló en +Perfil los vínculos entre Hadad y Scatturice: “Negocios y servicios de inteligencia”

Daniel Hadad analiza si será candidato presidencial mientras vuelven a cobrar relevancia sus vínculos históricos con Leonardo Scatturice. Una investigación periodística reconstruyó relaciones inmobiliarias, comerciales y empresariales entre ambos, además de conexiones con compañías radicadas en Estados Unidos y distintos negocios vinculados al Estado argentino. En este contexto en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista y abogada, Natalia Volosin, desarrolló el tema.

La eventual candidatura presidencial de Daniel Hadad vuelve a poner bajo la lupa su relación histórica con Leonardo Scatturice, empresario que en los últimos años amplió significativamente sus negocios en Argentina.

Según explicó Natalia Volosin, la investigación sobre ambos comenzó a partir de documentación publicada en la Revista Noticias y de distintas conexiones comerciales e inmobiliarias. “Lo que mostrábamos ahí era, por un lado, vínculos con relación a operaciones inmobiliarias, también relacionadas con los negocios de Leonardo Scatturice y sus relaciones con el mundo oscuro de los servicios de inteligencia”, planteó.

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Asimismo, recordó que Scatturice fue señalado durante años por sus presuntos vínculos con sectores de inteligencia y que posteriormente apareció como empresario tecnológico con operaciones relevantes en Argentina y Estados Unidos: “Leonardo Scatturice es un personaje del que siempre se dijo que era una especie de servicio paralelo vinculado a la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

El departamento de Miami y la conexión con C3 Consulting

Uno de los puntos centrales de la investigación fue una operación inmobiliaria realizada entre Hadad y Scatturice en Miami. Según Volosin, Hadad vendió un departamento a Scatturice y le prestó parte del dinero utilizado para concretar la operación. “Daniel Hadad le vende a Leonardo Scatturice, le presta parte de la plata, buena parte de la plata, para comprarle a sí mismo ese departamento”, resaltó.

La particularidad señalada es que en ese inmueble se habría fijado el domicilio de una sociedad vinculada a Scatturice, mientras que Hadad y su esposa continuaron utilizándolo como domicilio societario durante años: “Seis años después de eso, o sea, el departamento ya era de Scatturice y durante seis años más Daniel Hadad y su esposa seguían fijando domicilio en ese departamento que él mismo le había vendido a Scatturice”. Sobre la misma línea, mencionó a C3 Consulting, compañía a la que vinculó con una investigación sobre presuntas operaciones de inteligencia ilegal.

El vínculo con el entorno familiar de Hadad

La investigación también puso el foco en Mario Héctor de la Fuente, yerno de Hadad, y su relación con Scatturice. “Leonardo Scatturice, en ese contexto de esa supuesta condición de agente inorgánico, podemos decir, de los servicios de inteligencia en la Argentina, en la zona de Lanús, tiene una relación de más de 20 años con Mario Héctor de la Fuente”, expresó la periodista.

De la Fuente es propietario y cara visible de la empresa de indumentaria Bouken en Argentina. Por lo cual, sostuvo que detrás de esa estructura aparecen compañías constituidas en Estados Unidos cuyo director titular sería Scatturice: “Es un vínculo realmente muy potente”.

La relevancia de estas relaciones adquiere otra dimensión por los negocios que Scatturice desarrolla actualmente. “Porque Daniel Hadad está anunciando, supuestamente hoy, su precandidatura presidencial y en paralelo Scatturice tiene negocios muy importantes en la Argentina”, comentó Natalia Volosin.

Flybondi, OCA y los negocios de Scaturice

También repasó la expansión empresarial de Scatturice, con operaciones vinculadas a Flybondi, OCA, Flecha y OCP Tech, además de contratos y negocios con organismos estatales: “Scatturice se compró Flybondi, Scatturice se compró OCA, Scatturice se compró Flecha, Scatturice tiene negocios importantísimos con el Gobierno Nacional en la Argentina”.

El caso de las valijas de Laura Arrieta

Otro episodio que, según Volosin, permitió profundizar la investigación sobre Scatturice fue el ingreso a Argentina de Laura Arrieta en un vuelo privado procedente de Miami, con una cantidad de equipaje que posteriormente generó una investigación. “Esto arranca en febrero del año pasado, después hay una conferencia de prensa histórica de Adorni en la que le preguntan por este tema”, describió.

A su vez, señaló que posteriormente aparecieron imágenes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que, según su interpretación, mostraban que Arrieta no había atravesado los mismos controles que otros pasajeros: “Los vídeos muestran claramente como mientras que a todas las personas que estaban en Aeroparque, que no eran tantas, o sea, no había aglomeración, no había ninguna razón para que no les hagas los controles, a Laura Arrieta le hacen así, pase, usted”.

Un contrato de la SIDE con una empresa vinculada a Scatturice

La investigación abordó un contrato mediante el cual una empresa de Scatturice habría realizado tareas de lobby para la SIDE argentina en Estados Unidos. “La SIDE de Argentina firma, con una empresa de Leonardo Scatturice en Miami, un contrato para que Scatturice le haga lobby a la SIDE de Argentina en Estados Unidos”, indicó la periodista. El contrato contemplaba un pago mensual de 10.000 dólares: “Es un contrato de 10 mil dólares mensuales, una tontería para esta gente”.