A días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei atraviesa una fuerte crisis interna tras la filtración de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Mientras desde la Casa Rosada intentan frenar la difusión de las grabaciones, el periodista Alejandro Fantino salió al cruce con un duro mensaje y criticó el silencio de los tuiteros libertarios en redes sociales.

“Miren que no sirven los ch... del Gobierno. Somos nosotros los que después salimos a bancar un montón de cosas. Los tipos que escriben en el diario Irigoyen y que te dicen que son más libertarios que Javier, después son los primeros que te dejan y corren”, lanzó el conductor este lunes en el canal de streaming Neura.

La contraofensiva del Gobierno: Bullrich pidió allanar a periodistas y Karina Milei logró que no difundan sus audios

Entre insultos y cuestionamientos, Fantino respondió a las críticas que le llegaron desde sectores afines al oficialismo por sus declaraciones sobre el escándalo que desataron los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, en los que se denunciaron presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Tras la difusión de las grabaciones, el conductor ratificó su posición frente al Gobierno de Milei, pero con límites claros: “Yo también apoyo a Javier, quiero que le vaya bien al Gobierno, pero tampoco voy a permitir que si aparecen algunas de estas ratas que robaron o se llevaron la que es de los argentinos… Que se vayan a Guantánamo y que le tiren maíz al sol como las gallinas”.

Ante los señalamientos del oficialismo por sus dichos, Fantino aclaró que no se define como “libertario” y fue contundente: “Soy un tipo lavado. No tengo ideas religiosas en la cabeza a nivel político. No soy un cabeza de termo”.

El conductor también se refirió a su apoyo al oficialismo, pero con condiciones: “¿Quiero que al Gobierno le vaya bien? Sí. ¿Quiero que a Tronco lo voten y la rompa toda ahí adentro? Sí”, dijo sobre la candidatura a diputado de Sergio “Tronco” Figliuolo, periodista que trabaja en Neura y será candidato libertario a diputado nacional.

Y continuó: “¿Quién viene mañana? (Maximiliano) Bondarenko. ¿Las mejores charlas con Javier dónde fueron? Acá. Entonces yo banco con el acto, porque con la lengua bancan todos. A mí no me van a correr”, replicó con dureza ante los cuestionamientos por sus dichos sobre el caso ANDIS.

En Casa Rosada creen que pierden por 4 puntos la elección de este domingo en provincia de Buenos Aires

Fue entonces cuando Fantino apuntó directamente contra los comunicadores digitales vinculados al Gobierno. Sin dar nombres, lanzó una pregunta cargada de ironía: “¿Cuántos picantes de redes están desaparecidos ahora que hay que bancar? No cuenten conmigo para hacer ch... dialéctico. Cuenten conmigo si hay que ir a bancarla como hay que bancarla. Si se enojan, que se enojen”.

"Yo no soy libertario. No soy nada": Fantino marcó su distancia con el Gobierno

Este lunes por la noche, Alejandro Fantino también participó del "cónclave" que organizó Carnaval Stream, junto a Jorge Rial. Sin vueltas, el periodista le había consultado a Rial si era peronista. "Sí, a mucha honra. ¿Vos qué sos?", contestó el conductor. "¡Nada soy yo!", dijo Fantino, quien reconoce ser amigo personal del presidente Milei y ha declarado estar representado por La Libertad Avanza.

Rial se burló de su respuesta y Fantino se desesperó: "¿Qué querés que te diga? ¡Yo no soy libertario! Te lo digo mirándote a los ojos que no soy nada. ¿Qué, por ser amigo de Milei soy libertario? Soy un tipo lavado".

