"Caiga en cana el que tenga que caer": la frase de Alejandro Fantino resonó en medio del escándalo por los supuestos pedidos de coimas en discapacidad, que involucrarían a Karina Milei y a "Lule" Menem.

El comunicador también explicó el transfondo de la entrevista en la que le sugirió al ahora exfuncionario que no se dejara “usar” por las “segundas líneas” de La Libertad Avanza (LLA).

"Si hay algo que tiene que saltar, como ahora que empieza a moverse, que salte rápido. Yo no mato a los mensajeros", dijo Fantino en su programa en Neura.

Reiteró que apoya el Gobierno y dijo que se siente "amigo de Milei", pero expresó sus límites:"Yo también apoyo a Javier, quiero que le vaya bien al Gobierno, pero tampoco voy a permitir que si aparecen algunas de estas ratas que robaron o se llevaron la que es de los argentinos…Que se vayan a Guantánamo y que le tiren maíz al sol como las gallinas".

