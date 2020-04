La tapa de diario PERFIL de este domingo 26 de abril de 2020

A continuación, los principales títulos de la edición del Diario Perfil N°1511 correspondiente al domingo 26 de abril de 2020.

Aislamiento hasta el 10 de mayo con "segmentación geográfica". Alberto Fernández anunció que las restricciones seguirán en grandes centros urbanos. En su mensaje, hizo hincapié en la crisis económica.

Advierten "epidemia" de estrés postraumático por la cuarentena. Especialistas analizan el impacto del aislamiento. Una encuesta entre 10 mil argentinos reveló que uno de cada tres sufrió depresión y ansiedad.

Geriátricos, cárceles, villas y el personal de salud, factores de riesgo que preocupan. Protocolos en tensión. Hay adultos mayores viviendo en un mismo lugar, personas en situación de vulnerabilidad y presos sin acceso a higiene básica, y médicos y enfermeros sin elementos básicos.

Coronavirus: en el 'semestre en cuarentena' el PBI se hundiría 10%. A medida que se extiende el aislamiento, se acentúa el freno de la economía. Solo en marzo, la construcción cayó más del 30% y abril podría ser peor. En el año, el retroceso llegaría al 6% sin contar el impacto si hubiera default.

Villa 31: dos casos confirmados y una cuarentena "parcial". Dos mujeres del barrio Carlos Mugica dieron positivo esta semana. Aun así, los habitantes del barrio señalan que es difícil respetar el aislamiento y la distancia social.

Comienza el siglo XXI. La contratapa de Jorge Fontevecchia,

La cuarentena de Marta Minujín: "Me cae pésimo, la vida ya no va a ser divertida". Dice que su casa "no puede hacer nada" y era "solo para pasar, bañarme y volver". Llamó a un ministro para quejarse cuando quisieron impedir la salida de mayores de 70.

Mujeres modelo de la política contra el virus. Son varios los países que, estando gobernados por mujeres, se encuentran gestionando muy bien la crisis provocada por la pandemia.

Escriben en esta edición: Sarlo, Nelson Castro, Duran Barba, Bianco, De Ángelis, Sinay, Huergo, Heller, Onaindia, Razé, Kravetz, Fraga, Broder, Argüello, Barrantes, Sanfiel, Gentilini, Fabbri, Valli, Heredia, Andaló, Bellotti, Tabarovsky, Quintín, Piro, R. Loredo, González, Straccia y Calvo.