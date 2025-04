La competencia por el liderazgo en el mundo del streaming argentino volvió a encenderse esta semana con un nuevo capítulo en la disputa entre Luzu TV y Olga, los canales encabezados por Nico Occhiato y Migue Granados, respectivamente. En esta ocasión, hubo acusaciones cruzadas entre ellos sobre la supuesta compra de bots para aumentar la audiencia durante uno de los momentos en que el encendido suele disminuir.

La tensión entre ambos canales se desató a fines del año pasado, cuando varias figuras de Luzu TV dejaron el proyecto para sumarse a la propuesta de la competencia. Esa decisión generó una ola de declaraciones cruzadas, vínculos rotos y una intensa atención por parte del público. Desde entonces, Occhiato y Granados se convirtieron en las caras visibles del conflicto. Lejos de haber quedado atrás, este martes la disputa volvió a encenderse en redes sociales, con ambos enfrentándose nuevamente por ver quién lidera la audiencia.

Streaming versus televisión en Argentina: la búsqueda del rating y la seducción de la audiencia

El conflicto inició a raíz de un informe de la cuenta de X (antes Twitter) RealTimeRating, que comparó la audiencia de ambos canales. “Para analizar: Olga lideraba la tarde y Luzu TV sube repentinamente 17.000 en minutos sin ningún contenido diferente al que tenía, en una hora donde suele bajar”, publicaron. El detalle técnico incluía que a las 15:15, Luzu TV contaba con 43.000 vistas, y apenas diez minutos después, ya marcaba 60.000.

Ante la viralización de estos datos, el propio Occhiato salió al cruce en su cuenta de X y aseguró que ese número "no es real". “A esta hora solemos tener siempre 15.000 menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los dos minutos, muy raro todo… nosotros no estamos compitiendo con nadie, no nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números”, señaló.

Y concluyó: “Solo tratamos de hacer el mejor contenido posible para nuestra comunidad. Sinceramente, me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar, ni nada, pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado para que no hablen boludeces”.

En paralelo, en las redes se viralizó un fragmento de Granados en su programa Soñé que volaba, en el que, sin nombrar a nadie, pareció referirse a la disputa por el rating con una metáfora. En ese sentido, usó como ejemplo el caso de "un hombre de familia ejemplar” dueño de una hamburguesería que, frente a su comercio, tiene otra hamburguesería que es su competencia. “Si pasa una cucaracha por la hamburguesería de la competencia y le saca una foto y lo viraliza en las redes para perjudicar a su competencia. Pregunta, ¿es mal tipo?”, planteó.

La respuesta no tardó. Occhiato citó el video y escribió: “Listo. Ya entendí todo”. Ante ese mensaje, Migue le respondió: “Ese video que subió una usuaria que seguís, es de un tema que venimos hablando hace meses. Y nosotros no te pusimos bots, porque no sabemos cómo hacerlo, Nico. Lo que sí sabemos hacer es buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios…”.

Pero la pelea no quedó ahí. Este miércoles por la mañana, el creador de Luzu TV redobló la apuesta y volvió a denunciar manipulación de las métricas. “Buen día, solo paso a dejar asentado que arrancaron esta mañana mandándonos bots de vuelta jaja”, escribió, acompañando su publicación con un gráfico. “Fíjense que la línea punteada es la audiencia de ayer y la línea roja la de hoy. Nosotros no tenemos la necesidad de hacer esto porque tenemos una comunidad real. Claramente, nos están queriendo ensuciar”, sostuvo.

El cruce de Alejandro Fantino a Migue Granados: "No podemos permitir que esta industria se haga mierda por competidores estúpidos"

La disputa por el liderazgo en las plataformas de streaming no se limitó a Occhiato y Granados, sino que sumó un nuevo participante: Alejandro Fantino, dueño del canal Neura. En ese sentido, el periodista defendió al creador de Luzu TV y criticó al conductor de Olga, acusándolo de "no soportar" que la competencia lo supere en audiencia.

"Habitualmente Luzu TV lo pasea en chota a Olga, sobre todo en el horario de Occhiato a Granados, lo pasea en chota ida y vuelta. Se ve que Granados no soporta ser paseado en pija por Occhiato", lanzó Fantino. Mostrándose molesto, insistió en que no se puede permitir que la industria del streaming "se haga mierda por competidores estúpidos que creen que lo que vale es tener mayor cantidad de gente viéndote". "Acá colaboramos, acá no nos matamos entre nosotros. Y se los dice un viejo choto, de 53, años que vivió toda la vida en televisión abierta", subrayó.

Sumado a esto, contó que fue víctima de una situación similar a la que presuntamente le pasó a Luzu TV, quejándose de que le enviaron bots en su programa Multiverso Fantino. Por ese hecho, tildo al productor Luis Cellacomo de "pavo real" y apuntó: "Si me los mandaste vos Cella, los voy a buscar uno por uno y te los voy a meter en el ojete".

