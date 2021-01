Quién es Gabriela Piovano, la infectóloga que acusó de “agitador” a Wiñazki en vivo

Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, tiene 54 años y es pionera en los tratamientos de VIH en ese centro de salud. Además, participa en eventos culturales y performances para promover la prevención de ese virus. Sin embargo, no disimula su carácter mediático, y desde el año pasado que recorre los canales de televisión a enfrentarse con personalidades públicas sin temor alguno. La gran defensora de la cuarentena y de la vacuna Sputnik V conduce a su vez el programa Por las Dudas Escuchá en Radio Gráfica.

El 24 de julio pasado, Piovano se viralizó en las redes sociales tras una disputa al aire en el programa América Noticias, donde tuvo un duro enfrentamiento con los periodistas Soledad Larghi y Rolando Graña sobre la cuarentena. “Ustedes son un servicio público. El Estado invierte millones de pesos en los medios. ¿Qué servicio público nos dan aparte de agitarnos la cabeza? Estamos hablando de lo que baten todo el tiempo. Feinmann ha llegado a decir que a él le chupa un huevo lo que diga el gobierno y ahora está todo cagado y dice ‘ah, bueno, ahora quédense adentro’”, afirmó la infectóloga.

En ese sentido, en una entrevista con Página/12, Piovano opinó que, “(Los de la televisión) manipulan a la gente y le hacen creer cualquier batata. Se supone que, en busca del rating, aunque no siempre. No me causa ninguna gracia ver lo que se puede venir en el hospital”. Además, sostuvo que “estos medios hacen un discurso ilógico” y que ellos “son como el cura, son la autoridad. Son el cura que viola pendejos, pero la gente va y le entrega al hijo”.

Cruces con Milei, Reato y Wiñazki

En junio del 2020, en el programa Mejor de Noche de Canal 9, la doctora participó de un arduo debate con el economista Javier Milei, quien se expresaba en contra de la cuarentena. En ese marco, el economista afirmó: “Tenés otros casos exitosos como el de Taiwán, Japón, Singapur, Nueva Zelanda. Sin ir más lejos tenés pegadito uno acá que se llama Uruguay. Ese falso dilema bastante berreta para un profesional con lectura… Eso no es una discusión seria. Nos quedamos todos encerrados y vas a tener 45 millones de muertos de hambre”.

Tras escuchar al mediático ex futbolista, Piovano le respondió con dureza: “La famosa falsa dicotomía berreta la instalaron ellos. Ahora se preocupan porque cerraron las fábricas cuando en el periodo anterior cerraban todos los días y jamás lo escuchamos quejarse al señor Milei”. “No tiene función pública y nos viene a hablar de gestión pública. Lea un poquito, es muy grave lo que va a pasar si seguimos con esta apertura y si la gente no toma conciencia”, dijo finalmente, luego de reafirmar que mantener la cuarentena “es muy importante para no saturar el sistema sanitario”.

En esa misma línea, días atrás en el programa Intratables de América TV, la infectóloga tuvo un polémico enfrentamiento con los periodistas Ceferino Reato y Débora Plager sobre la vacuna rusa. "Es muy grave que un periodista diga que a la vacuna Sputnik V no la quiere nadie", puntualizó la doctora, en referencia a un comentario previo de Reato. Luego, apuntó contra el periodista y mandó a leer los diarios: "¡Usted no tiene ningún fundamento para decir lo que está diciendo! La señora Merkel está negociando con Putin para recibir la vacuna, Reato. Lea los diarios". Frente a esa respuesta, Reato terminó respondiéndole: "Por favor, no haga militancia. Esa militancia guárdela para la unidad básica".

Una infectóloga agravió a Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar en América

Por otro lado, este jueves 21 de enero, Piovano mantuvo un tenso diálogo con el conductor de TN Central, Nicolás Wiñazki, a quien calificó de “agitador” de la opinión pública. Luego de un informe en el que se expuso una lista de funcionarios del Gobierno nacional que ya fueron vacunados, el periodista sostuvo que todos los gobernadores se estaban inmunizando y le preguntó a la doctora si esto le parecía correcto. Ante esta pregunta, Piovano contestó: "Yo creo que pasamos de hablar mal todo el tiempo de la vacuna a pelearnos por quién se la pone. Y no pasa por ahí, porque tenemos que alcanzar a un 70% de la población para tener la inmunidad de rebaño y salir de la situación en la que se están quejando desde el día uno".

A su vez, la infectóloga consideró "grave" que se empiece a "tirar abajo a quienes trabajan para garantizar las políticas que hacen que las vacunas lleguen a los ciudadanos". "Ustedes agitan la opinión pública", manifestó la infectóloga, quien además cuestionó al periodista por no denunciar el vencimiento de vacunas durante el macrismo.

Frente a esta acusación, Wiñazki expresó: "Yo no le tengo que darle explicaciones a usted, sino a la audiencia. Después ellos deciden si quieren vernos o creernos. Pero yo le quiero decir a usted que, con respeto a las vacunas vencidas, yo conté con los papeles que todos los ministros de las provincias dijeron que había vacunas que estaban vencidas en el anterior gobierno”. Por su parte, la infectóloga insistió en que la intención del conductor es "meter en todos lados que el único interés de la gente que hace política es el dinero". Por último, Wiñazki, a modo de réplica, le contestó: "Se lo digo con todo respeto, usted está mintiendo”.

CP