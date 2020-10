La tapa de Diario PERFIL de este sábado 24 de octubre

A continuación, los principales títulos de la edición número 1562 del Diario Perfil:

La economía sin precios. El dólar blue llegó a $ 195 y empresas frenan operaciones.

Guzmán en su laberinto. Aunque el ministro volvió a ratificar que no habrá devaluación antes de fin de año, el mercado la considera inevitable. A la espera de resultados, en el propio oficialismo ya empiezan a mirar con recelo.

PAMI: el acuerdo por medicamentos se estiraría a marzo.

El Presupuesto 2021 se vota el miércoles pero el impuesto a la riqueza deberá esperar. El oficialismo consiguió el apoyo del peronismo no oficialista para el dictamen. En JxC definen si votarán en contra o se abstienen. El "Aporte Solidario" no está en la citación.

El Correo de Macri vale $ 0. Según un informe que pidió la Justicia.

Etchevehere vs. Etchevehere. El juez prohibió al ex ministro hablar por los medios y acercarse al campo. Un juez negó el uso de la fuerza y le prohibió al ex funcionario criticar a su hermana y quienes se instalaron en el campo familiar.

Crimen en Dock Sud. El duro relato de la mamá de la beba asesinada de un disparo en la cabeza. Carolina recordó los momentos previos al ataque y señaló que los balazos eran para el hijo de la verdulera del barrio. Por el caso hay tres sospechosos detenidos.

Recta final: Trump y Biden se enfocan en Estados claves. El presidente hizo ayer campaña en Florida. Su rival demócrata, en tanto, prometió que la vacuna para el coronavirus será gratuita.

Reportajes a Moroni y al gobernador Valdés. El ministro y el mandatario correntino. Por Jorge Fontevecchia.

Boca, River y Racing van contra brasileños. Boca arranca ante el inter de Porto Alegre, River enfrentará a Athletico Paranaense y Racing se medirá ante el flamengo. Por la Sudamericana: Independiente-Atlético Tucumán.

La cuarentena sigue igual, con el foco puesto en ocho provincias, otras dos semanas. El presidente Alberto Fernández aseguró que en la próxima fase el Gobierno concentrará los esfuerzos en las ocho provincias con más contagios de coronavirus.

En la Ciudad reabren gimnasios y salones de bares y restaurantes. Se habilitan además las piletas y se instauran clases de apoyo para sumar presencialidad.

El lunes vuelven las clases solo en 338 escuelas bonaerenses. Desde Misiones, el Presidente volvió ser la cara del aislamiento. Seguirán las restricciones en los territorios del interior que concentran el 55 % de los casos.

