Abel Furlán acusa al grupo Techint de promover la intervención en la UOM

Abel Furlán cargó contra el Grupo Techint al asegurar que detrás de la intervención judicial de la UOM existe una “complicidad empresaria” que quiere “judicializar el proceso electoral” del gremio. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el secretario general del sindicato sostuvo que la confrontación ocurre en medio del conflicto salarial con la cámara del acero y denunció que la empresa “trata de imponer pautas que están por debajo de la inflación”.

Abel Furlán es un político y sindicalista que ejerció la presidencia del Partido Justicialista de Zárate. Fue concejal de esa localidad entre 2003 y 2007 y presidió el Concejo Deliberante de la ciudad. Fue elegido diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires dentro de la lista del Frente para la Victoria, ocupando una banca en el Congreso entre 2015 y 2019. En marzo de 2022 asumió la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, tras finalizar el mandato de 18 años de Antonio Caló al imponerse en las elecciones internas del gremio. Recientemente, un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló los comicios gremiales de su seccional de base y ordenó una intervención judicial de la UOM por 180 días. Furlán asegura que la medida es un acto de persecución política coordinado entre el Gobierno nacional y sectores empresariales.

Me gustaría que pudiera explicarle a las personas que no conocen en detalle las cuestiones de la ley laboral por qué intervienen su sindicato y no otros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuando uno repasa la historia de nuestra organización, nunca fueron hechos aislados los que sometieron a la misma a distintas intervenciones. La UOM fue intervenida en el 55 y en el 76 porque representaba el corazón del sindicalismo industrial argentino. Y se hizo cada vez que hubo un proyecto de ajuste, de apertura de la economía, de destrucción del entramado productivo. Y, en paralelo, apareció también el intento de disciplinar a la organización sindical más importante de la industria.

Hoy, por primera vez en democracia, una intervención judicial pretende desplazar y borrar de un plumazo a la conducción nacional electa por los trabajadores, en medio de un conflicto social muy fuerte, donde hay una ofensiva contra los derechos laborales y la industria nacional. Esta es la interpretación que nosotros le hacemos a esta intervención.

Pero los hechos ocurrieron, y ahora los paso a detallar, porque no quiero evadir la pregunta que me hiciste. En marzo, nuestra organización sindical se dispuso a un proceso electoral donde las 53 seccionales de la UOM que la componen, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, se dispusieron a renovar sus autoridades. De las 53 seccionales, 51 fueron electas de manera normal. Dos seccionales tuvieron alguna cuestión jurídica: una que se resolvió bien, y la otra fue la de Campana, precisamente la mía.

Giro en Techint: Paolo Rocca deja la conducción de Tenaris tras la tensión con Milei

¿Qué sucedió en Campana que es la que está señalada con irregularidades por parte de la lista opositora? ¿Qué denunció a partir de determinados hechos que ahora te paso a detallar ante la Justicia?

Nosotros iniciamos el proceso electoral el 2 de marzo. Tenemos tres días de votación porque hay turnos rotativos, donde hay compañeros que están hasta dos días francos, y nuestro estatuto es muy explícito en que la votación se debe hacer en cada lugar de trabajo.

Para garantizar la participación masiva de los trabajadores, tenemos tres días de elección. Hay seccionales que tienen cuatro, hay seccionales que tienen hasta cinco días porque son seccionales muy grandes, de muchísimas empresas, y si no se da esa cantidad de tiempo para el proceso electoral es muy difícil poder hacer participar a la totalidad de los trabajadores.

¿Qué sucedió en Campana? Hubo una lista opositora. Yo fui el primero que tomé la decisión de que esa lista participara, oficializándola de manera inmediata para que participe del proceso electoral, porque cuando asumí tuve muy en claro que uno de los temas que nosotros deberíamos abordar y resolver era el tema de la representatividad. Y que aspiraba a tener una organización totalmente democrática y participativa.

Entonces, había compañeros que estaban en una disputa lógica de poder conducir los destinos de la seccional de Campana. Le oficializamos la lista y fuimos a competir.

¿Qué sucedió? El día 2, cuando iniciamos el proceso electoral, a las 8 de la mañana, esa agrupación, y esto lo digo con propiedad porque hay filmación y hay una denuncia penal en Campana, el subapoderado de la lista, más integrantes de él en la conducción, empezaron a romper urnas y a robarse urnas dentro de la empresa Siderca. Por eso nosotros decimos que acá hay una complicidad empresaria puesta de manifiesto, porque han financiado, y siempre tuvimos en claro que había un objetivo que se perseguía, que era la judicialización del proceso electoral de la Unión Obrera Metalúrgica.

Industria, desarrollo y política económica: cuando la apertura reemplaza a la estrategia

¿Cómo subsanamos esa situación? Suspendiendo, a través de la junta electoral local, porque no estaban las garantías dadas para seguir el proceso electoral dentro de la empresa Siderca, llevando las urnas a la sede sindical de la Unión Obrera Metalúrgica en la ciudad de Campana y comunicando a todos los trabajadores que no se votaba en Siderca, que se votaba en la sede sindical.

Y fue así que se finalizaron los tres días del proceso electoral, donde el resultado de esa votación fue 1.976 votos para la lista Azul Violeta, que era la lista que yo encabecé, y 250 votos para la lista Naranja. Terminado el proceso electoral, asumimos las autoridades de Campana, como habrían asumido también otras autoridades de otras seccionales, y nos dispusimos a esperar el día 18 el colegio electoral para elegir el secretariado nacional.

¿Qué hizo la lista Naranja? La lista Naranja incursionó en varios juzgados, en Escobar, en Zárate y en Campana, presentando irregularidades que nunca fueron acompañadas por prueba, solamente manifestando irregularidades. En esos tres lugares, los tribunales correspondientes declararon la situación totalmente abstracta.

En la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo hicieron una nueva presentación y la Sala VIII le dio lugar. Pero no solamente le dio lugar: dictó una cautelar el día 17, un día antes de la elección del secretariado nacional, suspendiendo el colegio electoral porque había irregularidades en la elección de Campana.

Nosotros no fuimos debidamente notificados. Y por supuesto que llegó el día 18 y, como marcaba el estatuto social y la convocatoria al proceso electoral, teníamos que dar cumplimiento a que el día 18 se eligiera el secretariado.

Se reúne todo el colegio electoral, que lo conforman los electores que fueron elegidos en función de la representación que cada seccional tiene en su distrito. Eso conformaron 286 congresales. Y nosotros fuimos elegidos por lista única, por la cantidad de votos: 270 votos. Esto fue el proceso electoral que finalizó la Unión Obrera Metalúrgica, que volvió a posicionarnos a nosotros en el secretariado nacional.

¿Quién manda en la Argentina?: Julio Gambina advierte una pulseada entre el poder político y el poder económico

Déjeme entonces poner en contexto. ¿Qué porcentaje representa, del total de los votantes de la Unión Obrera Metalúrgica, los votos de Campana? Del total de los votos de la Unión Obrera Metalúrgica, los 2.000 de Campana, ¿qué porcentaje son sobre el total?

Sobre el total, nosotros tenemos un padrón de 230.000 afiliados y Campana tuvo un padrón de 3.900 afiliados.

O sea, es un porcentaje que si hubiera sido el 100% de los votos de Campana para la lista opositora a la suya, igual usted hubiera ganado a nivel nacional.

Exactamente. Lo que pasa es que ahí yo debo decir: para ser parte del colegio electoral yo debo ganar en mi seccional, que fue lo que ocurrió. Gané con el 85%. Es cierto lo que vos mencionás: que no se puede estar invalidando y llevando adelante una intervención de la Unión Obrera Metalúrgica, donde votaron más de 220.000 trabajadores, porque hubo una denuncia por irregularidad que nunca aportó prueba, de una seccional que tenía un padrón de 3.900 votantes.

Usted mencionaba en Siderca un contubernio con la patronal. Siderca es de Techint, y por lo que entiendo, el Grupo Techint con el Gobierno no se lleva bien.

No, pero pareciera que en esto se ponen de acuerdo, porque hay una disputa muy fuerte con respecto al tema del salario. Nosotros venimos confrontando con la Cámara Argentina del Acero, donde Techint tiene un rol protagónico al conducirla. Hace dos años que no podemos acordar paritaria porque el Grupo Techint trata de imponer pautas que están por debajo de la inflación y nos pretende someter a que firmemos a la baja paritaria, cosa que nosotros estamos resistiendo y que bajo ningún punto de vista, en virtud de la situación que hoy viven los trabajadores en la República Argentina, y particularmente los trabajadores siderúrgicos, se puede seguir permitiendo que la postura de la patronal sea que tengamos que firmar a la baja.

Y esto es acompañado también, y por eso nosotros vinculamos al Grupo Techint con el Gobierno, desde la Secretaría de Trabajo de la Nación, con Julio Cordero, que es quien está al frente de esa cartera, sometiendo a pautas que están por debajo de lo que anuncia el IPC.

La comisión interna de Siderca, ¿es de esta lista opositora a la suya?

La comisión interna de Siderca son compañeros que son de nuestra agrupación, sí, efectivamente.

Cuando usted dice que quemaban urnas, o sacaban urnas, o destruían urnas...

Eso es de la lista opositora, no de la comisión interna. La lista Naranja, que es la que hace la denuncia.

Pero la lista opositora, allí donde saqueaban las urnas en Siderca, ¿es mayoritaria la comisión interna? ¿Es de esa lista opositora?

No. Nosotros tenemos el 85% de los delegados dentro de Siderca. Esta fue una lista creada y apadrinada por la propia patronal. Lo tenemos que decir con mucha responsabilidad, pero también con mucha certeza, porque nadie que quiera competir va a estar rompiendo las urnas dos horas después de iniciado el comicio. Está muy clara esta situación. Ahí ha habido un triunfo contundente. Vuelvo a reiterar: de un padrón de 3.900 votantes, casi 2.000 compañeros nos votaron a nosotros y apenas 250 votos.

Y están planteando que hubo irregularidades cuando nunca aportaron prueba de qué irregularidades están hablando cuando hacen la denuncia. Lo grave de todo esto es que esto fue presentado en la Cámara Nacional del Trabajo sin darnos la posibilidad de discutir en primera instancia para aportar todas las pruebas y poder tener los recursos de alzada correspondientes que nos da la ley.

RM/ff